Primo piano Augusta d’estate, Giusy Ferreri in concerto il 7 agosto di

AUGUSTA – Un avvicinamento in musica, con una tribute band e un giovanissimo gruppo emergente, verso il concerto-evento di Giusy Ferreri nell’Isola, per celebrare la memoria liturgica del patrono San Domenico, nell’ambito del cartellone comunale “Augusta d’estate“.

Sul palco di piazza Castello, ai giardini pubblici, nella serata di questo lunedì 5 agosto (ore 21), si esibirà il gruppo Gli Anni, band siciliana tributo agli 883 e Max Pezzali.

Martedì 6 agosto (ore 21) toccherà ai giovanissimi musicisti di una band catanese emergente, gli Spill Over, che si sono fatti conoscere la scorsa estate all’ombra del Castello aragonese di Brucoli e che tornano in città da freschi vincitori dell’undicesima edizione del “Premio Efesto – Città di Catania”.

Quindi l’artista di origini palermitane Giusy Ferreri, mercoledì 7 agosto (ore 21,30) dopo le date di Tirana in Albania e L’Aquila, canterà per la prima volta ad Augusta. Un concerto gratuito ritenuto il “clou” musicale dell’estate augustana, che è stata già impreziosita a fine luglio dai concerti degli Zero Assoluto e di Michele Zarrillo.

La Ferreri, conquistata la ribalta mediatica con un secondo posto al talent show X Factor del 2008, vanta quattro partecipazioni al Festival di Sanremo tra il 2011 e il 2022, ma soprattutto il riconoscimento per un brano cantato con la rapper italiana Baby K, Roma-Bangkok, del disco di diamante Fimi nel 2019 (superamento di mezzo milione di copie vendute in Italia). Tra i suoi successi, anche la prima hit Non ti scordar mai di me e gli inediti sanremesi Il mare immenso, Ti porto a cena con me, Fa talmente male e Miele.

Pochi mesi fa ha avviato il parallelo progetto musicale dei Bloom, band su frequenze hard rock, debuttando con un singolo.