Augusta, vie del centro storico al buio

AUGUSTA – Diverse strade del centro storico completamente al buio dalla domenica in cui il maltempo ha sferzato con piogge e forti raffiche di vento la Sicilia orientale. È il caso di via X Ottobre (tra via Roma e piazza Sant’Andrea, nella foto di copertina di lunedì 28 novembre), ma anche di via XIV Ottobre e della parte alta di via Principe Umberto, tra via Colombo e via Garibaldi.

Questi sono i disservizi inerenti all’illuminazione pubblica segnalati alla Redazione de La Gazzetta Augustana.it dai residenti.

“Sono tre notti che in via X Ottobre, poco prima delle Poste, c’è un tratto stradale in cui non viene accesa l’illuminazione – ci scrive, martedì sera, Maddalena B. – il ronco Lavaggi è lasciato completamente al buio. Ci abitano diverse famiglie e, pure con la pioggia incessante, anziani e bambini han rischiato di cadere perché è al buio completo, non si vede nulla, è realmente pericoloso!“.

Il maltempo da allerta “arancione”, in particolare tra sabato sera e domenica pomeriggio, ha causato in provincia numerose interruzioni della fornitura di energia elettrica soprattutto alle utenze domestiche. Secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Siracusa, presso la quale è istituito il Ccs (Centro coordinamento soccorsi), al lunedì 28 novembre, si contavano “oltre 10.000 utenze riattivate dall’Enel nelle ultime ore” mentre perduravano “disagi per l’interruzione di energia elettrica in diversi comuni, tra cui Siracusa, Ferla, Sortino, Solarino e Noto“.