Eventi Augusta, truffe agli anziani, incontro con i carabinieri oggi al Circolo Unione di

AUGUSTA – Un incontro aperto al pubblico per informare sulle più comuni truffe agli anziani e spiegare come prevenirle. Si terrà questo mercoledì pomeriggio, 30 novembre, alle ore 18 nel salone del Circolo Unione, insistente sulla piazza Duomo, in collaborazione con la locale compagnia dei carabinieri.

A relazionare sarà infatti il maggiore Stefano Santuccio (nella foto di repertorio in copertina), comandante della compagnia di Augusta, per l’iniziativa con lo slogan “Più informati… più sicuri” promossa dal sodalizio presieduto da Alfredo Beneventano del Bosco.