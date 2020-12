Primo piano Augusta, violano il coprifuoco notturno anti-Covid: sanzionati dai carabinieri. Multe per 5 mila euro di

AUGUSTA – Undici soggetti sanzionati amministrativamente, ieri l’altro, in applicazione delle misure anti-Covid, sulle strade di competenza della compagnia carabinieri di Augusta, per un ammontare complessivo di circa 5 mila euro.

“La maggior parte delle violazioni riscontrate hanno riguardato casi di persone che circolavano oltre l’orario consentito, ovvero le 22, senza alcuna valida motivazione“, rendono noto i carabinieri.

La Sicilia è passata la scorsa domenica 29 novembre, per ordinanza del ministro della Salute, dalle misure più restrittive da area “arancione”, per quanto riguarda il contenimento sanitario della pandemia, alle misure meno restrittive da area “gialla”. Tra queste però non si prevede la revoca del coprifuoco notturno, che è rimasto in vigore, nella forma del divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

“Il periodo attuale, caratterizzato dai negativi effetti della pandemia da Covid-19 e dal fermento che, malgrado tutto, esiste tra le strade e la popolazione in vista delle imminenti festività natalizie, richiede particolare attenzione da parte dei Carabinieri nel sorvegliare le strade ed il rispetto delle normative sanitarie – si legge nel comunicato dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa – Sono quindi numerosi i servizi effettuati dall’Arma dei Carabinieri in tal senso e si sostanziano quotidianamente in controlli stradali ed in una accresciuta presenza di pattuglie sul territorio, con notevole impegno di tutti i reparti a garantire la sicurezza pubblica“.

Nell’ambito dei controlli stradali effettuati lo scorso 1 dicembre, su un totale di 321 persone e 187 veicoli, non sono mancate le sanzioni per violazioni del codice della strada, elencate qui di seguito: 6 multe per mancanza di copertura assicurativa Rca; 3 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 1 per guida senza l’utilizzo del casco protettivo. L’importo totale delle multe ammonta a circa 6 mila euro, comportando il ritiro di 7 documenti di circolazione, con sottrazione di complessivi 30 punti dalle patenti di guida.

(Foto di copertina: generica)