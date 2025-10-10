Augusta, violento tamponamento sul cavalcaferrovia di corso Sicilia: traffico rallentato
AUGUSTA – Violento tamponamento tra due auto, intorno alle ore 13 di questo venerdì, sul cavalcaferrovia di corso Sicilia, nella carreggiata in direzione sud-nord (verso la Borgata).
Secondo quanto conferma la Polizia locale, la causa sarebbe da attribuire a un presumibile mancato rispetto della distanza di sicurezza. Alla guida dei due veicoli coinvolti si trovavano due uomini augustani.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma si sono registrati gravi danni alle autovetture, tanto da rendere necessario l’intervento di un carro attrezzi per disincastrarle.
Il traffico veicolare, a partire dal contiguo viadotto Federico II, ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione e i rilievi di rito, questi ultimi eseguiti da una pattuglia della Polizia locale intervenuta sul posto.