Eventi Augusta, gli scatti di “poesia degli attimi” firmati Valeria Laudani nella galleria Fiaf di Apf di

AUGUSTA – Si inaugura questo venerdì 10 ottobre, alle ore 18,30 nella galleria Fiaf dell’associazione Augusta photo freelance (Apf), in ronco Rossi 12, la mostra fotografica personale di Valeria Laudani dal titolo “Attimi, Sicilia di poesia”. L’esposizione sarà visitabile ogni giorno fino a domenica 19 ottobre, dalle ore 18 alle 20, con ingresso libero.

Promossa dal sodalizio di fotoamatori presieduto da Romolo Maddaleni, nell’ambito delle attività della Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf) e del Centro italiano della fotografia d’autore, la mostra raccoglie una selezione di scatti in bianco e nero che raccontano la Sicilia attraverso gesti quotidiani, volti e atmosfere intrise di umanità (vedi foto di copertina), restituendo quella “poesia degli attimi” che è cifra distintiva del lavoro di Laudani.

Nata e residente a Catania, Valeria Laudani si è diplomata in arti grafiche, pubblicità e fotografia presso l’Istituto d’Arte della sua città nel 1993. Dopo un percorso professionale come grafica creativa, ha ritrovato nella fotografia la sua forma più autentica di espressione. Predilige il ritratto e la figura immersa nella quotidianità, privilegiando l’emozione e il simbolismo che emergono oltre l’apparenza. Il bianco e nero è il suo linguaggio naturale, “perché permette di esaltare le emozioni – come si legge nella biografia della fotografa – di giocare con i contrasti e di creare immagini che parlano con il cuore prima ancora che con gli occhi”.

Il suo percorso artistico è costellato da riconoscimenti internazionali e da partecipazioni a rassegne di rilievo, come l’Etna photo meeting, il Festival della fotografia sociale di Olevano sul Tusciano, il Trieste photo days per Urban photo awards e il Wow exhibition 2022. Le sue opere sono state pubblicate su riviste e annuari tra cui Click Magazine, Dialoghi Mediterranei e gli Artisti 21 e Artisti 22 di Mondadori. Nel 2024 è risultata vincitrice, nella categoria senior, del Talent scout Fiaf promosso dal gruppo fotografico fiorentino Il Cupolone, con cui collabora stabilmente.

“Attimi, Sicilia di poesia” è anche il titolo del libro fotografico (edito da Agorà 35, nel 2017) di Valeria Laudani, curato dallo storico e critico della fotografia Pippo Pappalardo che firma anche il testo introduttivo dell’attuale mostra. Proprio Pappalardo, nella sua riflessione critica, riconosce nella fotografa catanese una “volontà di voler custodire questo mondo, di volerne avere ‘cura’, una cura nel senso che a questa parola dà il cantautore Franco Battiato”. E descrive il suo lavoro come “un fotografare costruito sulla pazienza, aspettando che il momento del sentimento o dell’umorismo – che poi ha la medesima radice esistenziale – possa manifestarsi e rendersi intellegibile per l’impressione fotografica”.

Nelle immagini di Laudani, spiega ancora il curatore, si ritrova “la semplicità di persone che non esibiscono titoli o simboli, ma vivono il senso del loro dovere sapendo dove andare, cosa fare, quando riposare e, soprattutto, quando liberare lo spazio e il tempo nel quale vivono”.