Autostrada Catania-Siracusa, limitazioni diurne su tratti saltuari dal 13 ottobre al 21 novembre
AUGUSTA – Da lunedì 13 ottobre a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, lungo l’autostrada Catania-Siracusa verranno adottate alcune limitazioni al transito per lavori.
Sono previsti restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 4,400 al km 18,100, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina).
Anche sulla carreggiata nella direzione opposta, verso Catania, ci saranno restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso, dal km 14,500 al km 7,700, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona industriale nord.
“Il provvedimento si rende necessario – motiva l’Anas – per eseguire, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione degli impianti tecnologici“.