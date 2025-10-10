Primo piano

Autostrada Catania-Siracusa, limitazioni diurne su tratti saltuari dal 13 ottobre al 21 novembre

di
pubblicato il

AUGUSTA – Da lunedì 13 ottobre a venerdì 21 novembre, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, lungo l’autostrada Catania-Siracusa verranno adottate alcune limitazioni al transito per lavori.

Sono previsti restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 4,400 al km 18,100, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina).

Anche sulla carreggiata nella direzione opposta, verso Catania, ci saranno restringimenti su tratti saltuari della corsia di sorpasso, dal km 14,500 al km 7,700, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona industriale nord.

Il provvedimento si rende necessario – motiva l’Anas per eseguire, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione degli impianti tecnologici“.


Tags:, , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2025 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AgCom/Corecom) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2025 PF Editore

In alto