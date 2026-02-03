Primo piano Augusta, prevenzione truffe: il capitano Pisano incontra l’Unitre. “Fenomeno diffuso e subdolo” di

AUGUSTA – Si è svolto lo scorso giovedì pomeriggio, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe, promosso dall’Unitre di Augusta, presieduta da Salvo Cannavà, in collaborazione con la Compagnia carabinieri di Augusta.

L’iniziativa rientra nel ciclo di attività formative e sociali della sede locale della “Università delle tre età” ed è stata pensata per offrire strumenti concreti di informazione e autotutela, in particolare alle fasce più esposte della popolazione. A incontrare i cittadini è stato il comandante della Compagnia dell’Arma, il capitano Luca Pisano, che ha illustrato le principali tecniche attualmente utilizzate dai truffatori e i comportamenti da adottare in caso di situazioni sospette.

Nel corso dell’incontro, il capitano Pisano ha richiamato l’attenzione sull’importanza di “non fidarsi delle apparenze”, “non aprire la porta agli sconosciuti”, “non consegnare mai denaro o gioielli ad alcuno” e “non effettuare bonifici online richiesti telefonicamente da terze persone”. Particolare attenzione è stata dedicata alle truffe in cui i malviventi si presentano come finti tecnici delle reti idriche o elettriche, avvocati o appartenenti alle forze dell’ordine, facendo leva su presunti incidenti o gravi problemi che coinvolgerebbero familiari delle vittime per ottenere rapidamente denaro contante o preziosi.

Ai partecipanti sono stati inoltre distribuiti opuscoli informativi realizzati dal Comando provinciale carabinieri di Siracusa, con indicazioni pratiche per riconoscere i tentativi di raggiro e sapere come comportarsi.

Il fenomeno delle truffe agli anziani è definito “particolarmente diffuso, insidioso e subdolo”, perché, oltre al danno economico, produce conseguenze rilevanti sul piano psicologico, generando senso di colpa, insicurezza e perdita di fiducia. Da qui l’invito del capitano Pisano a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o la Stazione dei Carabinieri più vicina, “senza alcun imbarazzo“, anche solo per un chiarimento, evitando di far entrare estranei in casa o di consegnare denaro.

Nella consapevolezza che chiunque può diventare vittima di truffe, il Comando provinciale dei carabinieri rende noto che gli incontri informativi con la cittadinanza proseguiranno nei diversi comuni della provincia aretusea, ribadendo come la conoscenza del fenomeno resti lo strumento di difesa più efficace sul piano preventivo.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: il comandante compagnia carabinieri Luca Pisano e il comandante stazione Paolo Cassia)