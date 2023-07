Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore sul podio delle auto storiche alla 24ª Giarre Montesalice Milo di

AUGUSTA – Il pilota augustano Camillo Centamore ha centrato il podio alla 24ª edizione della cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo, gara del campionato regionale di cronoscalata che si svolge su un percorso di 6,4 km su strade della provincia etnea.

Centamore, a bordo di un’auto sport prototipo Lucchini, classe Sn 2500, per la scuderia palermitana Aspas, si è classificato al 3° posto del suo raggruppamento (quarto), facendo registrare inoltre il terzo il miglior tempo aggregato assoluto (4’10″47 in gara 1 e 4’10″40 in gara 2) fra i trentasette piloti al via nella specialità auto storiche.

Per l’augustano prosegue la fase di apprendimento della nuova monoposto, con la quale ha già conquistato, il mese scorso, il podio assoluto di un’altra storica cronoscalata, la Val d’Anapo-Sortino.

“Avevo già provato questa macchina a Sortino e avevo belle sensazioni, e ne ho avute altrettante in questa cronoscalata. Le due prove del sabato mi sono servite per fare qualche piccola regolazione, e abbiamo fatto il massimo migliorandoci ancora la domenica – così Centamore tira le somme del weekend passato – Si poteva fare meglio avendo un po’ di tempo in più, sicuramente a livello di rapportatura, ma sono soddisfatto della prestazione. Ringrazio ancora una volta la scuderia Aspas, il proprietario della Lucchini che mi dà questa possibilità, ringrazio inoltre Sebastiano Giardina (presidente Augusta Racing Motorsport, ndr) sempre a disposizione, l’officina di Antonello Patanè e l’amico di sempre Gianfranco Fiasco, che mi segue in tutte le gare“.

Già da lunedì, il pilota augustano è tornato in pista a regolare l’assetto della sua formula junior Corsini, a bordo della quale correrà, nell’imminente fine settimana, nell’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento) per una nuova tappa del campionato regionale riservato alle Formula junior.