Eventi Ad Augusta “L’amore non è questo”, mostra della fotografa romana Cristina Rezzi di

AUGUSTA – Sarà inaugurata questo venerdì pomeriggio, 14 luglio, la mostra fotografica di Cristina Rezzi dal titolo “L’amore non è questo“. Dalla capitale, dove fu presentata negli ultimi mesi prima della pandemia, approda in città nella galleria nazionale Fiaf di Augusta photo freelance (Apf), nel ronco Rossi (via Colombo).

“La fotografa romana – anticipa Romolo Maddaleni, presidente di Apf – mette in mostra 30 immagini di un progetto che racconta alcune delle dinamiche del concetto di violenza di “un amore non amore”, all’interno della relazione di coppia, al quale spesso la donna non ha il coraggio di opporsi. Una sequenza di foto significative, da non perdere assolutamente“.

Dopo l’inaugurazione odierna delle ore 18,30, la mostra sarà visitabile gratuitamente anche anche nei giorni di sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Per tutta la durata della mostra sarà possibile incontrare la fotografa Cristina Rezzi (nella foto di copertina), che spiegherà la genesi del progetto e le varie fasi del percorso fotografico costruito.