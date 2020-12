Sport Automobilismo, l’augustano Centamore vince a Favara campionato formula junior “Rfr Trophy” di

AUGUSTA – Tra le ultime gare dell’anno per la stagione sportiva automobilistica, domenica 20 dicembre, sulla pista dell’autodromo Concordia nel territorio di Favara (Agrigento), si è registrato un successo augustano. Camillo Centamore, pilota e vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport, ha vinto tappa e campionato “Rfr Trophy“, riservato alle formula junior e organizzato da Giovanni Grasso, team manager della Rfr Racing.

A Centamore serviva un punto per far suo il campionato e, dopo i problemi tecnici accusati nel weekend tra qualifica (terzo tempo) e gara 1 (rottura del cambio), alla fine in gara 2 sotto la pioggia battente ha tagliato il traguardo per primo conquistando il titolo.

“È stato un anno di gare particolare, sia per la pandemia che per vicissitudini personali – ci ha detto Centamore – Sono molto contento per il ritorno ai box di mio padre, che mi ha seguito insieme al presidente della scuderia Sebastiano Giardina, che ringrazio tanto“.

Il pilota augustano ha conquistato anche l’accesso a un campionato nazionale riservato alle formula junior. “Sono stato omaggiato di due iscrizioni al campionato italiano – ci ha riferito – ma mi sembra difficile potervi partecipare per via della mancanza di sponsor“.