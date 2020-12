Hobby & Hi-Tech Ecco perché vale davvero la pena utilizzare un lavavetri robot di

Tornando all’articolo ora ti diremo quanto è incredibilmente indispensabile questo fenomenale robot domestico.

Come la maggior parte dei proprietari di case, probabilmente lasci che macchie e sporcizia si depositino sulle finestre e aspetti che la pioggia le lavi via. Chi può biasimarti? La pulizia delle finestre non è solo un compito noioso ma anche pericoloso. Immagina di avere una casa a due piani o di vivere al settimo piano di un condominio e devi pulire le finestre.

Fortunatamente, il progresso della tecnologia ha spianato la strada a robot che possono assisterti in questo arduo compito. Un robot lavavetri high-tech è un ottimo modo per mantenere pulito il vetro, eliminando il rischio di lesioni o di caduta dalla finestra.

Sebbene la sua tecnologia non sia sempre accurata, il miglior robot lavavetri può portare a termine il lavoro senza tutto il clamore. Quindi, se stai cercando un modo semplice per mantenere le tue finestre perfettamente pulite, continua a leggere per scoprire come funzionano questi lavavetri automatici.

– Come funziona un robot lavavetri

Un robot lavavetri ti consente di lavare facilmente le finestre esterne e interne, anche quelle di difficile accesso. Questo gadget intelligente può in genere pulire un’intera finestra dall’inizio alla fine. E poi, ti avviserà una volta terminata l’attività.

Il Lavavetro combina la più recente tecnologia di pulizia con il movimento automatizzato. Si attaccherà alla tua finestra con l’aiuto di un’aspirazione motorizzata, per pulire automaticamente l’intera finestra. Ciò ti consente di affrontare quelle finestre alte che normalmente non sarai in grado di raggiungere con i metodi di pulizia manuale.

La maggior parte dei robot lavavetri è in grado di gestire quasi tutti i tipi di finestre. E sebbene alcuni abbiano le stesse caratteristiche di base, alcune unità offrono diversi limiti di altezza, pulizia, metodi e funzionalità. Questo modello vanta anche un sistema di rilevamento delle finestre senza cornice per lavare facilmente porte e finestre in vetro. Dai un’occhiata a questa illustrazione per saperne di più.

– Caratteristiche da considerare

Controlli e modalità di pulizia

Il tuo robot lavavetri può essere dotato di diverse modalità di pulizia. Questi di solito comprendono percorsi di pulizia o direzioni in cui può andare. Inoltre, puoi controllare la maggior parte delle unità tramite un’app per smartphone o un telecomando.

Questo è abbastanza comodo poiché puoi sederti e rilassarti mentre il tuo robot può pulire tutte le finestre per te. E se vedi che la tua finestra richiede qualche passaggio in più, usa semplicemente il telecomando per scegliere la modalità di pulizia appropriata.

Connettività magnetica o aspirazione

I robot lavavetri hanno un’aspirazione motorizzata o una connettività magnetica. Con la connettività magnetica, è necessario collegare un altro elemento magnetico sul lato opposto della finestra. In alcuni casi, questo può essere un po’ impegnativo.

D’altra parte, l’aspirazione offre maggiore praticità poiché è sufficiente posizionare il robot sulla finestra. Tuttavia, esiste la possibilità che questo tipo di connessione non riesca. Pertanto, potrebbe essere necessario un cavo di sicurezza collegato al robot lavavetri per garantire che il dispositivo non cada durante il suo lavoro.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei robot lavavetri ricordiamo che necessitano di una superficie piana per potersi muovere liberamente e lavorare in maniera completamente autonoma:la presenza infatti di inclinazioni o lavorazioni potrebbero incrinare il loro lavoro.

Questo significa che, anche se stiamo parlando di uno strumento evoluto, non è da usare se le superfici saranno decorate e lavorate e anche smerigliate o per pulire finestre troppo grandi.