Primo piano Automobilismo, una vittoria augustana “battezza” il nuovo campionato regionale di formula junior di

AUGUSTA – Cambia il nome del campionato regionale di formula junior, ma sorride ugualmente il pilota augustano Camillo Centamore. Dalla prima prova andata in scena lo scorso weekend all’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto (Agrigento), arriva infatti la prima vittoria stagionale.

“GpSpeed regional trophy” è la nuova etichetta per la stagione 2023, voluta dal team manager della scuderia Rfr Racing, Giovanni Grasso, entrato a far parte dell’organizzazione anche dell’omologo campionato italiano di formula junior.

In classe 1.2, il due volte campione regionale Centamore a bordo della sua rinnovata Corsini è riuscito nell’impresa di vincere sia gara 1 che gara 2, nonostante abbia dovuto registrare la pole di un agguerrito Gianni Gurrieri, salito sul secondo gradino del podio finale. Subito dietro un sorprendente Marco Vacirca, al debutto in categoria dopo una lunga gavetta sui kart.

“Sono arrivato a questa gara con una monoposto rifatta da zero, del tutto nuova motore compreso, dedicando insieme al team quattro mesi di lavoro – riferisce Centamore – In gara 1, ho sopravanzato il poleman impostando la macchina sui primi giri, per avere un margine immediato da cui costruire. In gara 2, ho applicato una strategia di passo, martellando con tempi costanti fino alla vittoria. Con i due contendenti principali eravamo molto vicini, è stata una bella battaglia“.

“Ringrazio il mio team, e Gianfranco Fiasco per la realizzazione della nuova livrea della mia formula – aggiunge il pilota augustano – Senza di lui e senza il suo impegno non sarei riuscito a completare la formula in tempo per questo primo round del campionato regionale“.