Formula junior, l’augustano Centamore fa suo il campionato regionale con una gara d’anticipo

AUGUSTA – L’autodromo “Concordia” di Favara (Agrigento) ha ospitato, nel weekend appena trascorso, la sesta e penultima tappa del campionato regionale “Formula junior trophy Sicilia”, rivelatasi decisiva per l’assegnazione del titolo 2025. Trionfatore finale l’augustano Camillo Centamore, già campione regionale della categoria nel 2020 e nel 2021, che con due secondi posti in gara 1 e gara 2 si è laureato nuovamente campione con una tappa d’anticipo.

Il weekend non è stato affatto semplice per Centamore, che ha dovuto fare i conti con qualche problema tecnico. “È stata una domenica veramente dura e tosta con il coltello tra i denti – racconta a La Gazzetta Augustana.it l’avvicinamento alle due gare – Non eravamo proprio al massimo, perché, non so per quale motivo, ho avuto un calo di potenza di motore. Nelle qualifiche ho segnato il quarto tempo, però eravamo comunque tutti vicinissimi”.

In gara 1, dopo una bagarre serrata e il contatto con una monoposto che lo ha costretto a uscire di pista, Centamore è riuscito a rientrare e a chiudere in seconda posizione. In gara 2, con partenza a griglia invertita, è stato autore di un grande scatto, portandosi subito al comando e difendendo la leadership per oltre dieci giri su un tracciato notoriamente tecnico e difficile per i sorpassi. Un improvviso problema allo sterzo, però, lo ha tradito: “Alla variante veloce giro il volante e la macchina va dritta inspiegabilmente, sarà successo qualcosa alla scatola dello sterzo. Mi sono girato e sono finito sull’erba, ma sono comunque subito rientrato in pista”. Nonostante le difficoltà, l’augustano è riuscito a mantenere la seconda piazza fino al traguardo, mentre il suo diretto avversario per il campionato si è fermato al terzo posto.

Il risultato, unito al giro veloce segnato in gara 2, gli ha permesso di conquistare matematicamente il titolo 2025. “Sono contento, di certo avrei voluto vincerla questa gara perché era veramente tirata al massimo. Il mio obiettivo – ammette – era quello di chiudere i conti in questo weekend per la vittoria del campionato e di chiuderlo anche con una bella vittoria. Ci sono riuscito a metà, ma sono contento comunque”.

Un successo che Centamore definisce “sudato”, considerando le difficoltà incontrate durante la stagione: “Guardando tutte le gare corse, i vari problemi tecnici come le rotture, le penalità, squalifiche, eccetera, riusciamo comunque con una gara d’anticipo a portarci il campionato a casa. Sono veramente molto felice – conclude – Dedico il titolo alla mia famiglia, ai miei figli e a chi mi ha seguito durante le gare, al mio amico di fiducia Gianfranco Fiasco, che è stato sempre presente; dedico questo successo anche a un altro mio amico, che in questo periodo non sta passando un buon momento”.

Resta ancora una prova da disputare, l’ultima tappa del campionato in programma a ottobre, a cui il pilota augustano intende non mancare, ma il verdetto è già scritto: Camillo Centamore è campione regionale 2025 di Formula junior. “Ce l’ho fatta finalmente – è la frase liberatoria – sono riuscito a vincere ancora una volta questo trofeo!”.