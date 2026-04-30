Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne tra il 4 e il 13 maggio

AUGUSTA – Nuove chiusure notturne del tratto autostradale della Catania-Siracusa in programma nelle prossime due settimane. L’Anas rende noto che saranno effettuati “alcuni lavori di revamping agli impianti di areazione all’interno delle gallerie“.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

In particolare, da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona industriale Catania (fra i km 25,142 e 0,100).

Nella settimana successiva, da lunedì 11 a mercoledì 13 maggio, sempre nella fascia oraria dalle 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa, tra lo svincolo di Zona industriale nord e lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina), comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

Il percorso alternativo sarà garantito in loco mediante opportuna segnaletica.