Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne tra il 4 e il 13 maggio

AUGUSTA – Nuove chiusure notturne del tratto autostradale della Catania-Siracusa in programma nelle prossime due settimane. L’Anas rende noto che saranno effettuati “alcuni lavori di revamping agli impianti di areazione all’interno delle gallerie“.
In particolare, da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona industriale Catania (fra i km 25,142 e 0,100).
Nella settimana successiva, da lunedì 11 a mercoledì 13 maggio, sempre nella fascia oraria dalle 22 e le 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa, tra lo svincolo di Zona industriale nord e lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina), comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.
Il percorso alternativo sarà garantito in loco mediante opportuna segnaletica.