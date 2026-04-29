Primo piano Elezioni Augusta, corsa a tre per il Comune: ecco liste, candidati e assessori designati di

AUGUSTA – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, nessun colpo di scena in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio: sarà corsa a tre, come da annunci, tra il sindaco uscente Giuseppe Di Mare e gli sfidanti Salvo Pancari e Concetto Cacciaguerra. Presentate complessivamente 12 liste, con 269 candidati al Consiglio comunale.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

DI MARE SINDACO

Sono otto le liste a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Di Mare. Sono 192 i candidati al Consiglio comunale, distribuiti su due liste di partiti del centrodestra (Forza Italia e Grande Sicilia) e sei liste civiche.

Gli assessori designati, cinque su sette posizioni della giunta, sono Alessandro Ambrosio (Forza Italia), Concetto Cannavà (Insieme), Pino Carrabino (I love Augusta), Cristina Mignosa (Augusta 2020), Biagio Tribulato (Grande Sicilia).

Qui di seguito le otto liste a sostegno di Di Mare, seguite dai rispettivi candidati al Consiglio comunale.

Augusta 2020

(24 candidati)

Niciforo Marco, Alicata Anna, Calabras Maria Luisa, Caruso Teresa, Cataudella Giulia, Cultrera Beatrice, Errante Salvatore, Giangrande Barbara, Grasso Filadelfio, Gulino Alessandra, Iacobacci Brian, Iannello Rosalba Elbira, Italia Giorgia Maria, Mandolfo Lorena, Marsala Kevin, Mignosa Cristina, Nicastro Maria, Patti Maria Grazia, Pennisi Vincenzo, Risetti Giusi, Rubbera Angela, Savaglia Silvia, Schermi Giuseppe, Tringali Gianluca.

Forza Italia

(24 candidati)

Amato Corrado, Baudo Marco, Bordieri Marzia, Borrello Antonia, Canigiula Vincenzo, Cicero Tatiana Maria, Cipriano Daria, Coronella Sebastiano, Daniele Salvatore, D’Onofrio Giovanna, Ghirlanda Federica, Giammanco Federico, Greco Rosa, Iacobacci Domenico Alessandro, Lombardo Vincenza, Moschitto Sandra, Negro Gaia, Pasqua Domenico, Passanisi Renata, Pera Vincenzo, Ponzio Sebastiano, Riera Graziano, Spinali Salvatore, Verani Giuseppina.

Grande Sicilia

(24 candidati)

Assenza Giuseppe (Peppe), Birritteri Mariangela, Cappiello Cosimo (Dotti, Dottore, Cappiello), Carrabino Serena, Cavallaro Emanuela (Emy), Conti Roberto, Di Grande Silvia, Ferraguto Carmelo, Gennuso Irene (Irina), Giangrande Roberto, Italia Michela, Lisitano Francesco (Franco), Mangano Manuel, Marino Giuseppe, Marotta Eleonora (Latagliata), Mazziotta Anna, Meli Giuseppe (Iuri, Ivan), Montalto Giuseppe (Peppe), Papale Francesco, Passanisi Simona, Roggio Samuele, Russo Lucia, Saraceno Virginia Anna Maria, Tribulato Biagio.

Insieme

(24 candidati)

Amara Santina (Roberta), Amata Caterina, Amato Salvatore (Turi), Birritteri Concetta, Campisi Marco, Corallo Andrea, Daidone Salvatrice, Desimone Gaetano Fabio, Di Mare Martina, Di Masi Giuseppe (Peppe), Fassari Domenico, Giacchi Giuseppe, Lancia Carmelo, Macauda Giovanni, Margani Orazio, Messina Ramona, Miano Paola, Morabito Sarah, Presta Alfredo, Rambolini Bruno, Russo Sebastiana, Salmeri Benedetta, Serra Salvatore, Ternullo Francesco.

I love Augusta

(24 candidati)

Balsamo Rita, Blandino Alessandro, Carrabino Giuseppe, Cianchino Gabriele, Cipriano Simone, Di Filippo Grace, Di Modica Francesco, Di Pietro Carmelo, Ferreri Roy, Geraci Calogero, Magnano Andrea, Meloni Marco, Patania Tania, Portuesi Laura, Ricciardi Valentina, Romano Andrea, Saraceno Luisyana, Sciacca Anna, Scozzese Cinzia, Sicari Rosario, Siracusa Giusy, Sommariva Antonio, Tringali Ombretta, Volo Roberta.

Di Mare sindaco – Il Cambiamento

(24 candidati)

Amara Margaret, Baffo Gianluca, Blandino Sebastiano, Canigiula Cristina, Cimino Elena, Cricchio Asia, D’Angelo Maria, De Luca Gabriella, Giangrande Alessandro, Gulino Giulia, Guzzetta Eleonora, Imbrigiotta Mariangela, Licciardello Roberto, Lombardo Andrea, Messina Francesco, Pagliaro Francesco, Palazzotto Federico, Pasqua Angelo, Romano Alberta, Savasta Ambra, Sicuso Teresa, Solano Valeria, Tringali Grazia, Urrata Nicola.

5+5

(24 candidati)

Altomare Giovanni, Aprea Teresa, Arghiracopulos Mariella, Blundo Maria, Cannata Marina, Caramagno Augusto, Casertano Massimo, Castrovinci Aurelie, Coco Valeria, Emanuele Gilda, Fichera Peppe, Firrincieli Rosanna, Indomenico Cetty, La Foresta Serena, Lisitano Giusy, Mendola Federica, Messina Davide, Ranno Tiziana, Saraceno Federica, Scarcella Rosanna, Stella Marco, Tedesco Giuseppe, Trigilio Paolo, Valmarin Norma.

Più Augusta

(24 candidati)

Alga Giovanni, Bari Cettina, Bauso Martina, Birritteri Mirko, Bonafede Miriana, Campisi Andrea, Caruso Antonio, Castro Giulio, Centamore Rosy, Costa Rosario, D’Abrosca Elena, Greco Alessandro, Lo Pinto Giuseppe, Marturana Salvo, Marzullo Giacomo, Mira Antonio, Prato Silvia, Ranno Seby, Settipani Nilo, Spinali Peppe, Ternullo Laura, Trigilio Valeria, Tringali Carmelo, Zuccarello Chiara.

PANCARI SINDACO

Sono tre le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Salvo Pancari, con 57 candidati al Consiglio comunale, distribuiti su tre liste di partito della coalizione progressista, anche detta Campo largo.

Gli assessori designati, quattro su sette posizioni della giunta, sono Alessandra Aloisi (Pd), Maria Moschitto, Maria Grazia Patania (Avs), Roberta Suppo (M5s).

Qui di seguito le tre liste a sostegno di Salvo Pancari, seguite dai rispettivi candidati al Consiglio comunale.

Alleanza verdi e sinistra

(18 candidati)

Pancari Salvatore (Salvo), Audibert Loredana, Cardile Fabio, Di Maura Domenico (Nico), Longhitano Carmelo, Mallo Domenico, Navanteri Emanuela, Ortisi Roberta, Patania Maria Grazia, Patania Maria Sonia (Sonia), Pugliares Piersanto (Pier), Salerno Ennio, Sanfilippo Chiarello Giuseppe, Seguenzia Fabio, Sicari Rosa Alba, Sicuso Chiara, Sirone Giuseppe, Zurzolo Giancarlo.

Movimento 5 stelle

(21 candidati)

Alota Mario, Amenta Luna, Baffo Giovanni, Blanco Salvatore (Uccio), Caruso Mauro, Dimauro Giuseppe, Di Modica Cinzia, Di Pietro Maria Concetta (Cettina), Dettori Giovanni, Farina Antonino, Guglielmini Guido, Marino Marcello, Mauro Giuseppa (Pina), Pisani Giuseppe (Pino), Ramo Leonarda (Olimpia), Russo Massimiliano (Massimo), Sirena Giuseppina (Giusy), Suppo Roberta, Tringali Francesca, Valeri Valerio, Cascio Noemi.

Partito democratico

(18 candidati)

Triberio Giancarlo, Contento Carmela, Amato Stefano, Giardino Tanja, Gallitto Giuseppe, Blasco Alessandra, Sciascia Carmelo, Valente Viviana, Disano Francesco, Nicita Grazia, Gianino Carla Elena, Commendatore Giancarlo, Perticari Emilia, Parisi Diego, Nobilio Asia, Genduso Calogero Salvo, Amara Rosamaria, Paci Daniela.

CACCIAGUERRA SINDACO

È una la lista, civica, a sostegno della candidatura a sindaco di Concetto Cacciaguerra, con 20 candidati al Consiglio comunale.

Gli assessori designati, quattro su sette posizioni della giunta, sono Sebastiano Castorina, Giulio Morello, Daniela Sessa, Massimiliano Strazzulla.

Qui di seguito la lista a sostegno di Concetto Cacciaguerra, seguita dai candidati al Consiglio comunale.

Coraggio e libertà

(20 candidati)

Cacciaguerra Concetto, Amenta Sebastiano, Caruso Alessandro, Caruso Noemi, Castorina Sebastiano Pietro, D’Amico Roberta, Intagliata Antonino Rosario, Intagliata Stefania, La Torre Rosa, Mandragona Francois (Peppe), Marcellino Chiara Roberta, Martello Lucia, Ramo Rita, Rascunà Giada, Scarpato Giulia, Sessa Daniela, Stornante Gabriele, Strano Mario, Strazzulla Massimiliano, Trupia Jessica (Gabriel).