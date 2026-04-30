Augusta, raccolta rifiuti sospesa il Primo maggio

AUGUSTA – Modifiche ai servizi di igiene urbana in occasione della Festa del lavoro. Per la giornata di venerdì 1 maggio saranno sospesi i servizi di raccolta porta a porta, il numero verde, l’isola ecologica e l’eco-sportello, con recuperi previsti il giorno successivo.
Lo rende noto Megarambiente, l’Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce il servizio di igiene urbana del Comune di Augusta.
Nelle zone Borgata e Monte, per utenze domestiche e commerciali, la raccolta della frazione indifferenziata prevista per venerdì 1 maggio sarà recuperata sabato 2 maggio.
A Brucoli, invece, per le sole utenze domestiche, la raccolta della frazione organica prevista per venerdì 1 maggio sarà recuperata sabato 2 maggio.
L’invito rivolto ai cittadini è dunque quello di attenersi alle variazioni comunicate, evitando di conferire i rifiuti nelle zone e nei giorni non coperti dal servizio, così da prevenire disagi e l’accumulo di sacchetti in strada.
(Foto di copertina: generica)