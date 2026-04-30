Augusta, raccolta rifiuti sospesa il Primo maggio

AUGUSTA – Modifiche ai servizi di igiene urbana in occasione della Festa del lavoro. Per la giornata di venerdì 1 maggio saranno sospesi i servizi di raccolta porta a porta, il numero verde, l’isola ecologica e l’eco-sportello, con recuperi previsti il giorno successivo.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Lo rende noto Megarambiente, l’Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce il servizio di igiene urbana del Comune di Augusta.

Nelle zone Borgata e Monte, per utenze domestiche e commerciali, la raccolta della frazione indifferenziata prevista per venerdì 1 maggio sarà recuperata sabato 2 maggio.

A Brucoli, invece, per le sole utenze domestiche, la raccolta della frazione organica prevista per venerdì 1 maggio sarà recuperata sabato 2 maggio.

L’invito rivolto ai cittadini è dunque quello di attenersi alle variazioni comunicate, evitando di conferire i rifiuti nelle zone e nei giorni non coperti dal servizio, così da prevenire disagi e l’accumulo di sacchetti in strada.

(Foto di copertina: generica)