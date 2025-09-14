Primo piano Baps, assemblea approva operazione di capital management da 200 milioni di

RAGUSA – Si è svolta ieri a Ragusa l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Baps (Banca agricola popolare di Sicilia), articolata in modalità multi-sede con collegamento simultaneo anche con Siracusa, Catania e Palermo. Nella seduta, che ha fatto registrare la maggiore partecipazione di sempre con oltre il 25 per cento della base sociale, è stata approvata l’operazione di capital management 2025-26.

Interamente costruita con risorse interne, attiva un valore complessivo di circa 200 milioni di euro e rappresenta un intervento organico senza precedenti nel panorama delle banche popolari.

Come si apprende dal comunicato di Baps a margine, l’operazione è articolata su quattro direttrici sinergiche: la rideterminazione del prezzo di riferimento delle azioni Baps da 12,10 a 18,50 euro e il conseguente avvio di un nuovo periodo di osservazione su Vorvel; un piano di distribuzione di dividendi straordinari per complessivi 10 milioni di euro in due tranche annuali nel biennio 2025-26; un programma di buy-back predeterminato da 10 milioni di euro, anch’esso suddiviso nel biennio 2025-26; l’ampliamento del programma soci “Radici”, con il potenziamento di benefici bancari, extra-bancari e iniziative di caring dedicate.

Arturo Schininà, presidente del consiglio di amministrazione di Baps, ha commentato: “Questa Assemblea rappresenta un momento cruciale per la nostra Banca. La partecipazione record e l’adesione integrale al progetto da parte dei soci sono la conferma di quanto siano vivi il senso di appartenenza e la fiducia verso il percorso intrapreso. Con l’operazione di capital management diamo coerenza tra il valore reale della Banca e quello riconosciuto dal mercato, proseguendo in un percorso virtuoso capace di unire solidità e crescita sostenibile“.

Nel merito dell’operazione, Saverio Continella, amministratore delegato di Baps, ha aggiunto: “L’approvazione di oggi segna l’avvio di un disegno unitario che combina repricing, distribuzione di dividendi straordinari, buy-back e ampliamento del programma Radici. È un piano che vale 200 milioni di euro e che nasce interamente dalla forza interna della Banca. Baps dimostra così di essere non solo un istituto solido, ma un innovatore finanziario al servizio dei soci e dei territori. Con questa operazione continuiamo ad essere un motore di propulsione economica per la Sicilia e per il Sud, con lo sguardo rivolto al futuro“.