Primo piano Augusta, violento incidente tra auto su via Barone Zuppello: due feriti di

AUGUSTA – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di questo sabato al Monte, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili all’intersezione tra via Barone Zuppello e via Panoramica.

L’impatto, avvenuto intorno alle ore 18, è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai veicoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Secondo quanto emerso, una Mercedes Classe B condotta da una donna augustana di 59 anni stava percorrendo via Barone Zuppello in direzione nord-sud, quando si è scontrata con una Fiat Tipo guidata da un uomo di 35 anni, non residente in città. La Tipo sarebbe sbucata da via Panoramica in senso contrario rispetto a quello consentito, andando a impattare contro la Mercedes.

A seguito dell’incidente, entrambi i conducenti sono stati trasportati a bordo di autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” di Augusta. L’uomo ha riportato ferite lievi, mentre la donna ha subito lesioni giudicate più serie ma non tali da destare particolare preoccupazione.

La Polizia locale ha avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.