Sport Bench press, augustani dell’Asd Free Time sugli scudi alla Coppa del Mediterraneo di Capo Peloro di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Medaglie e record nazionale per l’Asd Free Time di Augusta, allenata dal maestro Michele Galvano, alla “Coppa del Mediterraneo” svolta lo scorso fine settimana a Capo Peloro (Messina) e valevole per il campionato Wpc Italia di bench press (distensione su panca piana) e deadlift (stacco da terra).

La kermesse sportiva si è svolta a Capo Peloro, nel Messinese, e ha visto partecipare per l’Asd Free Time una squadra anagraficamente eterogenea.

Il powerlifter augustano Marco Patania, 17 anni, ha gareggiato su panca nella categoria teenage 2 kg 56 e ha sollevato 100 chili, vincendo la gara. Il giovane pluricampione, già premiato quale “Atleta augustano dell’anno 2024”, ha firmato per il secondo anno consecutivo il record italiano di categoria.

Protagonisti della manifestazione peloritana anche Gloria Galati nella categoria teenage 1, 14enne di kg 48, classificatasi al primo posto grazie al sollevamento di 35 chili; Alessia Spadea, categoria junior kg 67,5, ha sollevato 60 chili piazzandosi al primo posto assoluto di categoria.

Lo stesso Michele Galvano, sessantanovenne nella categoria master 3 kg 90, si è misurato in gara sollevando 100 chili e aggiudicandosi il primo posto; anche Giuseppe D’Amico, categoria master 4 a 78 anni, si è classificato al primo posto avendo sollevato 70 chili.

“Ringrazio per il supporto l’istruttore Santo Virgillito e il gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta“, riferisce il maestro Galvano nel complimentarsi con i propri atleti.