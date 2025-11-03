Biliardo sportivo, l’augustano Sillato vicecampione regionale a Caltanissetta
AUGUSTA – Un nuovo giocatore sugli scudi per l’Asd Augusta Billiards, sodalizio nato lo scorso agosto allo scopo di rilanciare il biliardo sportivo in città. Ieri Alessandro Sillato, 42 anni, si è laureato, da outsider, vicecampione regionale nella specialità birilli a Caltanissetta.
L’augustano, tornato a praticare la disciplina dopo ben ventun’anni, si è classificato 2° nella manifestazione del Gran premio Sicilia “Filotto 60”, specialità birilli “tutti doppi” (moderna variante della goriziana), ospitato dall’Asd Le Tre Biglie di Caltanissetta sotto l’egida della Fisbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling).
Nel tabellone finale, Sillato, di 2ª categoria, ha eliminato avversari, in turni al meglio delle tre partite, tutti di livello superiore, cedendo in finale soltanto al favorito, Gaetano Romeo, di categoria nazionale (già professionista).
“Succede che il talento innato di un giovane nostrano, rimasto sopito per vent’anni e più, si alleni appena tre mesi e riaffiori prorompente al suo ritorno di stecca sul panno verde – commenta con orgoglio il vicepresidente del sodalizio sportivo, Luca Sanseverino – Ma difficilmente si vedono cose del genere nel mondo del biliardo“.
L’Asd Augusta Billiards, con sede in contrada Costa Pisone, annovera attualmente dieci atleti agonisti.