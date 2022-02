Primo piano Biologo augustano direttore della riserva Isola Lachea e Faraglioni riceve premio “Don De Maria” di

AUGUSTA – Ha ricevuto nei giorni scorsi il premio “Don Salvatore De Maria”, assegnato per il sedicesimo anno dall’associazione culturale “Centro studi Acitrezza”, per aver saputo valorizzare la Riserva naturale integrale Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi (nella foto di copertina) che dirige dal 2015. Questo il nuovo attestato di merito per il biologo augustano Domenico Catalano, responsabile dell’area protetta nel comune di Aci Castello per conto del Cutgana (centro di ricerca dell’Università degli studi di Catania), che la gestisce dalla sua istituzione nel 1998.

L’arcipelago simbolo del comune costiero etneo, nato da eruzioni sottomarine risalenti a circa mezzo milione di anni fa, come noto deve il proprio nome ai versi del nono libro dell’Odissea di Omero. Radici letterarie epiche e culturali antiche che accrescono il prestigio di una riserva che vede alla sua guida il biologo augustano, già collaboratore con il Cutgana per la vicina Riserva naturale orientata Isola Bella.

E con evidenti risultati, alla luce anche del recente riconoscimento da parte della associazione locale presieduta dal giovane Antonio Castorina, con la seguente motivazione: “Al Direttore della R.N.I. Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi per il suo impegno a tutela e valorizzazione del simbolo massimo di Aci Trezza. Il Dott. Catalano si è distinto, primo fra tutti, nel nobile atto di rendere fruibile l’Isola Lachea a tantissime persone, anche di Aci Trezza, che mai avevano visitato il Museo in cima ad essa, è stato l’artefice degli incontri che hanno portato alla realizzazione del concerto d’arpa nel cortile del centro visite sull’Isola Lachea, manifestazione di cui ancora si sentono gli echi in paese, oltre a svariate altre iniziative. Nonostante gli anni di Pandemia che ci hanno colto tutti di sorpresa non si è tirato indietro nel coadiuvare l’organizzazione di iniziative in paese, come ad esempio la mostra fotografica sulle tradizioni, la storia e la natura di Aci Trezza, all’interno di Villa Fortuna“.

Ricordiamo, per completezza di informazione, che la Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” è stata istituita nel 1998 dalla Regione siciliana al fine di “conservare e tutelare la vegetazione algale e la fauna dei piani dal sopralitorale all’infralitorale, nonché al fine di salvaguardare la lucertola endemica Podarcis sicula ciclopica, Taddei”.