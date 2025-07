Primo piano Augusta, posti di controllo interforze: 7 sanzioni in una mattina tra guida col cellulare e revisioni scadute di

AUGUSTA – Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Augusta e agenti della Polizia locale hanno effettuato in alcune zone periferiche un servizio di “prevenzione e repressione dei comportamenti illegali e pericolosi durante la guida di autovetture e motoveicoli“.

Il dispositivo di prevenzione, che ha visto la predisposizione di posti di controllo effettuati da personale motomontato del commissariato e della polizia locale (vedi foto di copertina), ha consentito di controllare 75 veicoli e di identificare 97 persone.

Sono state elevate 7 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in particolare per utilizzo del telefono cellulare durante la guida e per omessa revisione del mezzo.

Tali controlli interforze attraverso posti di blocco si susseguono in queste giornate estive. Secondo la precedente comunicazione, tra la sera del 9 e la mattina del 10 luglio, i poliziotti di Augusta insieme ai colleghi del reparto Prevenzione crimine della Sicilia orientale di Catania, sempre coadiuvati dalla Polizia locale, avevano complessivamente controllato 37 veicoli, identificando 70 persone.