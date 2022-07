Primo piano Brucoli, il “lungomare” sarà messo in sicurezza e intitolato a Pippo Bertoni di

AUGUSTA – Due novità, prossime, per il cosiddetto “lungomare” di Brucoli, che corrisponde alla strada ridotta da anni a groviera che delimita a sud la baia della frazione marinara, conducendo da via Libertà a contrada Campolato Basso (vedi immagine di copertina tratta da Google maps). L’amministrazione Di Mare ha infatti approvato, nel mese in corso, due delibere.

Con la prima, dell’8 luglio, acquisiti i pareri favorevoli del Demanio marittimo regionale e del Quinto settore del Comune, ha dato via libera al progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di manutenzione del manto stradale e al ripristino della funzionalità dei canali esistenti per la regimentazione delle acque piovane, “necessari – si legge – per la messa in sicurezza della viabilità pubblica“.

Il quadro economico del progetto, redatto da personale interno, stima un totale complessivo di 99.995 euro, di cui 77.109 euro per i lavori e 22.883 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione (tra cui l’Iva al 22 per cento). L’opera sarà finanziata a valere su compensazioni per gli “impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’ “Intervento elettrico Rtn” ” riconosciute da “Terna Spa” che garantisce, tramite apposita convenzione stipulata con l’ente locale, un contributo nella misura massima di 680mila euro (Iva compresa). Ai fini dell’aggiudicazione di tali lavori, è stata pubblicata ieri la manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici (con termine il 4 agosto prossimo alle ore 10) da invitare alla successiva procedura negoziata.

È di oggi l’altra delibera, inerente alla decisione dell’amministrazione di intitolare il cosiddetto “lungomare” di Brucoli, ad oggi sprovvisto di ufficiale denominazione, al cavaliere Pippo Bertoni. Il celebre pittore e imprenditore della ristorazione, nato a Catania nel 1936 e scomparso a Siracusa nel 2010, aprì il suo rinomato ristorante, divenuto “cenacolo di artisti” nazionali (come si legge nella biografia allegata alla delibera), proprio nel versante est di quel lungomare.

Fu insignito per meriti artistici, dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Le sue opere si ammirano ancora in alcune gallerie internazionali d’arte moderna. Quando il sindaco otterrà l’autorizzazione prefettizia, si procederà alla formale intitolazione del “Lungomare Pippo Bertoni”.