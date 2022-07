Primo piano Autostrada Siracusa-Catania, auto impatta contro guardrail tra le gallerie di Agnone: 3 feriti di

AUGUSTA – Un incidente stradale, presumibilmente autonomo, si è verificato questo martedì pomeriggio intorno alle 16,30 sull’autostrada Catania-Siracusa, all’altezza del territorio di Augusta. Il bilancio è di tre feriti, che sarebbero non gravi.

L’autovettura, una Opel Astra station wagon, procedendo in direzione del capoluogo etneo tra le due gallerie Agnone II e Agnone I, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo e impattato violentemente contro il guardrail, perdendo il paraurti anteriore.

Personale sanitario a bordo di autoambulanze e agenti della polizia stradale di Siracusa sono intervenuti rispettivamente pre prestare i primi soccorsi e gestire il traffico veicolare, tornato regolare dopo circa un’ora.