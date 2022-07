Primo piano Primarie centrosinistra per le regionali, vince Chinnici. Non ad Augusta, dove Fava doppia Floridia di

AUGUSTA – L’eurodeputata del Partito democratico, Caterina Chinnici ha vinto le primarie del cosiddetto campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione, consultazioni celebrate il 23 luglio in modalità mista tramite piattaforma online (scelta dalla stragrande maggioranza dei votanti) e postazioni di voto. Ha battuto la sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia (Movimento 5 stelle), costretta in casa nell’ultima settimana per Covid, e il deputato regionale Claudio Fava (Articolo uno – Centopassi). Ad Augusta, però, l’ordine di arrivo dei tre candidati è stato ribaltato.

Nella regione, Chinnici ha ottenuto 14.552 voti pari al 44,77 per cento, seguita da Floridia con 10.317 preferenze pari al 31,74 per cento e quindi da Fava che ha totalizzato 7.547 voti pari al 23,22 per cento. Un rapporto di forza rovesciato a livello locale, dove era stata allestita la postazione di voto per i pre-registrati nella segreteria politica del senatore pentastellato Pino Pisani.

Fava, sostenuto in città da un comitato promotore e da Articolo uno, ha ottenuto 140 voti, il doppio della 5 Stelle Floridia, che ne ha avuti 69, al terzo posto la vincitrice Chinnici, con 24 preferenze.

Un primato locale rivendicato in una nota stampa dal consigliere comunale Giancarlo Triberio: “Auguri a Caterina Chinnici per la vittoria e grandissima soddisfazione per il risultato di Claudio Fava, che con 140 preferenze è il più votato ad Augusta. Ringrazio tutti i cittadini che si sono registrati aderendo al Campo largo, e tutti coloro hanno votato sia online che nel seggio allestito presso la sede del Movimento 5 stelle. Accolgo con soddisfazione il dato dei 140 donne e uomini che hanno voluto fortemente esprimersi per il programma del deputato regionale Fava; insieme ai 24 che si sono espressi per l’eurodeputata Chinnici, e ai 69 che hanno dato il voto alla sottosegretaria Floridia. Hanno dimostrato tutti voglia di partecipazione, consegnandoci la responsabilità, insieme alle forze politiche partecipanti, di proseguire e rafforzare l’impegno sulle tematiche non più rinviabili del nostro territorio“.

“Adesso serve uno sforzo di tutti, anche nella coesione, per rendere più forte il Campo largo allargandolo alla partecipazione di quelle forze politiche e della società civile che pur fuori hanno comunque guardato con interesse a questo progetto, nato per fermare le derive estremiste delle Destre, ma soprattutto per dare risposte concrete alle richieste dei cittadini. Ringrazio tutti quanti si sono spesi per la riuscita di queste primarie a presidente della Sicilia, e ringrazio Fava per essersi fatto collettore delle nostre istanze – aggiunge Triberio – Ma un ringraziamento particolare va ai 140 cittadini che, rappresentano il 60 per cento dei votanti ad Augusta, hanno riposto in modo straordinario al progetto Fava: un risultato che Giovanni Ranno, segretario cittadino di Articolo uno, e il comitato pro Fava composto da nuovi importanti sostenitori che hanno condiviso in pieno insieme al loro candidato, segno della vitalità di un’area politica e valoriale che ad Augusta resiste ai trasformismi mascherati da neo-centrismo opportunista“.

Arriva a mezzo social anche il commento del Movimento 5 stelle locale, che ha potuto contare sul senatore Pisani e i tre consiglieri comunali Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali. “Desideriamo ringraziare tutti gli elettori che hanno deciso di votare per le Presidenziali 22, che si sono tenute nella giornata di ieri (ieri l’altro, ndr). Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto Barbara Floridia, anche i sessantanove augustani che lo hanno fatto – si legge nella pagina social del M5s cittadino – Senza giri di parole, non è un risultato che ci soddisfa: potevamo e dovevamo fare meglio. Riteniamo però di aver tratto importanti insegnamenti da questa competizione che, nel futuro, siamo certi di saper mettere a profitto. I nostri complimenti a Caterina Chinnici, che è stata designata come candidato presidente, e a Claudio Fava che ha dato un valido contributo alla discussione“.

“Il nostro ringraziamento particolare va a Barbara che ha saputo, con abnegazione, fare suo il ruolo di candidata, fino a quando non è stata, anche lei, bloccata a casa per motivi di salute. Il suo, comunque, è stato un risultato ragguardevole con oltre diecimila consensi ottenuti e ne siamo ben fieri – concludono i pentastellati augustani – Non sappiamo ancora cosa ci riserva il futuro riguardo questa alleanza, ma certamente coerenza politica impone condivisione di vedute tra il livello nazionale e il livello regionale. Siamo orgogliosi, in ogni caso, di aver partecipato a un importante momento democratico, creato per offrire un’occasione in più alla base per scegliere direttamente il candidato presidente della Regione siciliana“.