Primo piano Brucoli, sottovia ferroviario torna chiuso. Fine lavori entro il 20 ottobre? di

AUGUSTA – Il sottovia ferroviario di Brucoli, cantiere “infinito” di Rfi (Ferrovie dello Stato) per la soppressione del passaggio a livello, torna chiuso e non è più percorribile da ieri, lunedì 11 settembre.

È l’effetto della revoca dell’ordinanza sindacale che il 3 agosto scorso lo aveva aperto provvisoriamente al traffico, “al fine di garantire la preminente sicurezza pubblica“, con alcune limitazioni e nella sola direzione di uscita dal borgo marinaro.

“Considerato che Italgas Reti, a seguito di interlocuzioni avute con questo Ente – si legge nell’ordinanza di revoca, firmata il 5 settembre dal sindaco Giuseppe Di Mare – alla luce del cronoprogramma di ultimazione dei lavori, ha rappresentato l’intenzione di riprendere le attività lavorative a partire da lunedì 11 settembre 2023“.

Torna pertanto in vigore l’ordinanza di polizia municipale di proroga dell’interdizione della circolazione veicolare, con la quale lo scorso giugno si è fissata di fatto la data limite del prossimo 20 ottobre.

La chiusura per il cantiere del tratto di strada insistente sulla provinciale 57 Brucoli-Carlentini, che costituiva uno dei due accessi alla rinomata frazione turistica (l’altro è la provinciale 107), risale al 15 febbraio 2021. Il fine lavori era previsto dopo un anno, ma, stando agli atti comunali, la ditta esecutrice “Cogen srl” avrebbe tardato per “motivi tecnici“, “a seguito di mancato ricollocamento del tubo del gas in altra sede da parte di Italgas“.

Un ritardo sull’ultimazione dei lavori che ad oggi ammonta a un anno e mezzo, con contestuali disagi per Brucoli, amplificati nell’affollata stagione estiva.