Primo piano Brumotti e la troupe di Striscia ad Augusta per un’opera incompiuta di

AUGUSTA – Avvistati in città nella mattinata di ieri Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la notizia, insieme alla troupe di cui fa parte anche il giornalista Vincenzo Rubano. Con l’obiettivo di documentare una delle tante opere incompiute in Sicilia, che figura nell’elenco-anagrafe dedicato da parte della Regione.

Brumotti, campione di bike trial, ha pedalato acrobaticamente all’interno dello scheletro della storica incompiuta denominata “Scuola elementare plesso Domenico Costa 1“, alla Borgata. Sul luogo è stato intervistato il sindaco Giuseppe Di Mare, che poi sulla propria pagina social ha scritto: “Ho fatto una promessa a Brumotti e le promesse si mantengono“.

Secondo l’ultimo elenco della Regione, i lavori di costruzione della scuola, avviati ed eseguiti solo per il 15,86 per cento, risultano “interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi“. Sempre secondo la tabella, si trattava di un totale intervento riferito all’ultimo quadro economico pari a 3 milioni 303mila euro, con un importo oneri per l’ultimazione dei lavori che sarebbe pari a 4 milioni 300mila euro.

Non resta che scoprire il servizio di Striscia la notizia che sarà programmato per la messa in onda su Canale 5 in una prossima prima serata.