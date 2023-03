Primo piano Calcio, Promozione, Megara alla terza sconfitta consecutiva ma la salvezza è a un passo di

AUGUSTA – Questo mercoledì pomeriggio il Megara si è giocato in casa, nel recupero contro il forte Gela (partita sospesa l’11 marzo, all’8° minuto, per forte vento), una importante chance di porre anticipatamente fine all’incubo playout, dopo una clamorosa rimonta dalla coda della classifica che lo ha portato a occupare, all’esito della ventunesima giornata, perfino il quinto posto che sarebbe stato utile per i playoff.

Dinanzi al pubblico del “Megarello”, un rigore di Pira al 36′, che ha spezzato l’equilibrio, e le reti di Ascia e Scerra al 17′ e al 33′ del secondo tempo, scrivono lo 0-3 finale a favore dei gelesi (terza forza del girone) e decretano la terza sconfitta consecutiva per il Megara.

A due giornate dalla conclusione del girone D, sono 28 i punti dei neroverdi settimi in classifica, a più 5 sul Vizzini terzultimo. Resta quindi a un passo la salvezza matematica, che potrebbe arrivare nella prossima giornata, sabato prossimo, quando il Megara ospiterà il Frigintini (sesto in classifica, a 30 punti), prima dell’ostica gara conclusiva in trasferta con l’Atletico Catania (seconda forza del girone).

(Nella foto di repertorio in copertina: la gara Megara – Gela sospesa l’11 marzo scorso)