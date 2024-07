Primo piano Caltagirone short filmfest, all’augustana Barbara Tabita il premio “Donne nel cinema” di

AUGUSTA – Ha preso il via ieri sera la terza edizione del “Caltagirone Short FilmFest“, kermesse con ospiti del mondo del cinema e della musica, organizzata dal Comune calatino con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo. Si è presa la scena la celebre attrice augustana Barbara Tabita.

Alla prima serata della manifestazione, svolta nella piazza del Municipio e condotta da Chiara Esposito, alla presenza del sindaco Fabio Roccuzzo, il primo riconoscimento speciale è infatti stato assegnato a Barbara Tabita. L’attrice augustana ha ricevuto da Angela Failla, ideatrice del festival nonché direttrice artistica insieme a Eva Basteiro-Bertolí, il premio “Donne nel cinema”, riconoscimento che intende sottolineare “il merito e il potenziale dell’universo femminile nella settima arte“.

Tabita, conosciuta dal grande pubblico per i suoi ruoli in diversi film di Leonardo Pieraccioni ma non solo, ha preso parte lo scorso anno alla commedia per Prime Video, So tutto di te, del comico palermitano Roberto Lipari.

La proiezione dei primi cortometraggi in concorso è stata preceduta dall’intervento sul palco del presidente di giuria, Mimmo Calopresti, noto regista e sceneggiatore calabrese, con un’importante produzione di documentari.

Tra gli attori di rilievo ospiti della prima serata, il giovane romano Giorgio Belli, che conquistò le luci della ribalta grazie alla serie per Netflix, Luna nera, ieri sul palco per parlare del lungometraggio di imminente uscita Amici per caso, in cui recita insieme ai protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi, per la regia di Max Nardari.