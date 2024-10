Primo piano Festa del Cinema di Roma, le augustane Tabita e Tedesco sul red carpet per la première di “The Bad Guy” 2 di

AUGUSTA – La seconda stagione di The Bad Guy, acclamata serie di Prime Video, è stata presentata in anteprima il 25 ottobre nella sezione “Alice nella città” della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, portando sul red carpet due attrici augustane.

Confermata per la nuova stagione Barbara Tabita, che vanta un lungo curriculum sia in tv che in particolare nel cinema, in film di Salemme, Pieraccioni, Ficarra e Picone, Parenti, Pif. La new entry in un cast di prim’ordine è Mariapaola Tedesco, augustana trapiantata a Roma con molta gavetta nel teatro (compagnia “Onirika del sud” del concittadino Pierpaolo Saraceno), anch’ella con emozione sul red carpet allestito all’Auditorium della Conciliazione (vedi nella foto di copertina, la prima da destra).

Tedesco, dopo aver superato il famigerato provino, un anno fa è stata chiamata a girare le scene, tra Roma e Cesenatico, con il protagonista della serie, il pluripremiato Luigi Lo Cascio (I cento passi, La meglio gioventù, Il traditore), per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi (consolidato duo di Metti la nonna in freezer, Bentornato Presidente).

Al cast della stagione d’esordio che vede sugli scudi, oltre a Lo Cascio, Giulia Maenza e Claudia Pandolfi, si aggiungeranno, tra gli altri, Stefano Accorsi, Aldo Baglio, Carolina Crescenti, Margareth Madè, Annandrea Vitrano.

Mariapaola Tedesco sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Mariapaola Tedesco apparirà in alcuni dei sei episodi della seconda stagione, che uscirà il 5 dicembre 2024 su Prime Video, mentre la prima stagione (già disponibile in streaming sulla piattaforma di Amazon, dall’8 dicembre 2022) andrà in onda in prima visione su Rai 2 dal 30 ottobre prossimo.

“Tanta emozione, come salto di qualità non mi poteva capitare di meglio“, è ciò che ha provato la giovane attrice augustana all’inizio delle riprese. “Amo il teatro, sono nata lì e ci ritornerò appena potrò. Ma si sa benissimo – confida a La Gazzetta Augustana.it – che il salto dipende anche dall’estensione della platea, per abbracciare sempre più persone“.

“Sono orgogliosa di far parte di questo cast straordinario, della qualità della serie, dal montaggio, alla scelta delle musiche, alla storia – anticipa Tedesco – Ne parlavamo con Barbara Tabita, dopo aver visto i primi due episodi alla première di Roma: si respira la qualità di una grande produzione italiana, la Indigo Film, con una distribuzione internazionale“.