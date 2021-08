Primo piano Canoa velocità, argento e bronzo augustani ai campionati italiani di Milano di

AUGUSTA – All’Idroscalo di Milano, si sono conclusi domenica scorsa i tre giorni di gare che hanno visto assegnare i titoli italiani di canoa velocità sulle distanze dei 200, 500 e 1.000 metri. La squadra della Polisportiva Rari 86 Augusta, guidata dall’allenatore Giuseppe Amara e dall’istruttrice Fiorella Marino, ha portato ben nove equipaggi alle finali delle categorie giovanili, conquistando due volte il podio nel K2 500 metri misti.

A medaglia sono andate le due coppie miste già campioni italiani 2021 di canoa maratona a Firenze. D’argento Giulia Contento e Giulio Blandino (nel collage di copertina, a sinistra) nella categoria Juniores con il tempo di 1’43″23, a due secondi e mezzo dall’oro conquistato dalla coppia mista della società livornese. Centrano il bronzo Giorgia Blandino e Giulio Amara (nel collage di copertina, a destra) nella categoria Ragazzi con il tempo di 1’48″56.

Tra gli altri risultati dei giovani atleti augustani, 4° posto per Giulia Contento nel K1 1.000 metri Juniores femminile, 7° posto nella finale del K2 1.000 metri Juniores maschile con Andrea Messina e Marco Fisichella, 8° posto di Giorgia Blandino nel K1 1.000 metri Ragazze, mentre Clara Patania, al suo esordio, si è fermata alla semifinali.

Prossimi appuntamenti per la Polisportiva Rari 86, presieduta da Daniela Cerri, la settimana prossima a Caldonazzo (Trento) in occasione della finale nazionale del circuito “Canoagiovani” e del “Meeting delle regioni”. Poi, Giulia Contento, Giulio Blandino e Giulio Amara si recheranno a Racice, in Repubblica Ceca, convocati in azzurro per la “Olympic Hopes Regatta”, manifestazione internazionale sotto l’egida dell’International Canoe Federation riservata alle “speranze olimpiche” di età compresa tra i 15 e i 17 anni.