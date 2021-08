Primo piano Corsa su pista, Carpinteri della Megara Running due volte campione regionale master 50 a Enna di

AUGUSTA – Successo dell’Asd Megara Running con l’atleta Franco Carpinteri (nella foto di copertina, ndr) alla 45ª edizione dei campionati regionali individuali master su pista, svolti nel weekend ad Enna.

L’atleta in gara per il sodalizio di Augusta, città in cui lavora sebbene originario di Boston e residente a Solarino, si è aggiudicato due titoli di campione regionale master 50 sulle distanze di 1.500 e 5.000 metri, segnando i tempi rispettivamente di 4’44″94 e 17’54″83.

“Vengo da un periodo in cui, per mantenermi in forma, ho praticato altri sport come bici e calcio – fa sapere Carpinteri – ma sono riuscito attraverso l’esperienza a portare a casa questi due titoli regionali che sono soddisfazione per me e la mia società“.

Altri tre atleti dell’Asd Megara Running sono stati impegnati nel weekend appena trascorso. Si tratta di Salvo Castello e Claudio Cuciti, in gara nella manifestazione trapanese “Triathlon olimpico Mazara 6.0” (1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) classificandosi rispettivamente 9° nella categoria S4 e 14° nella categoria M1, mentre a Milazzo (Messina) l’atleta Giuseppe Dragà, con esperienza da runner, ha partecipato per l’Asd Athon Augusta alla gara di nuoto del “Miglio” nell’ambito del “Grand prix Sicilia openwater”.

“In questo periodo di Covid – spiega il presidente del sodalizio, Carmelo Casalaina – si sono praticati altri sport utili per allenare la capacità aerobica, e tutto ciò ha permesso di provare nuove esperienze in altri sport come il nuoto e il triathlon“.