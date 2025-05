Primo piano Augusta, open day sul mal di testa all’ambulatorio del “Muscatello” di

AUGUSTA – L’Asp di Siracusa aderisce alla Settimana nazionale del mal di testa promossa da Anircef (Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee) dal 12 al 18 maggio, con un evento di open day per la giornata del 13 maggio dell’ambulatorio Cefalea dell’ospedale “Muscatello” di Augusta.

Dalle ore 8,30 alle ore 14,30 di martedì 13 maggio, personale medico dell’ambulatorio Cefalea di cui è responsabile Rosario Vecchio e della Uosd Neurologia (nella foto di copertina) diretta da Valeria Drago, accoglierà i cittadini interessati per rispondere a domande di carattere generale sulla malattia e sulle possibili cure e consegnerà materiale informativo sull’argomento.

Nelle pagine social dell’Asp Siracusa, inoltre, saranno presenti brevi video pillole informative con le risposte dei neurologi Valeria Drago e Francesco Vecchio alle più frequenti domande sul mal di testa.

La Settimana nazionale del mal di testa promossa da Anircef in collaborazione con l’Aic (Associazione dei pazienti cefalalgici) e con il patrocinio di Ainat e di Sno, è l’occasione per tutti coloro che soffrono di qualunque tipo di cefalea, per incontrare gli esperti dei Centri Cefalee aderenti di tutta Italia, per avere informazioni sulle patologie, su come si arriva alla diagnosi, cosa si può fare e in che modo.