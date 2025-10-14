Primo piano Ospedale di Augusta, Sebastiano Marino è il nuovo dirigente responsabile della Chirurgia generale di

AUGUSTA – Sebastiano Marino è il nuovo dirigente responsabile della Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) di Chirurgia generale dell’ospedale “Muscatello”. L’incarico gli è stato conferito a completamento delle procedure di valutazione curriculare e professionale presentate dai candidati a seguito dell’avviso interno pubblicato dall’Asp di Siracusa con scadenza lo scorso 26 giugno, riportando il migliore giudizio di valutazione.

Nella sede della Direzione generale, nel capoluogo aretuseo, è avvenuta la firma del contratto alla presenza del direttore generale Alessandro Caltagirone. Come si apprende dal comunicato stampa a margine, nel corso dell’incontro si è discusso delle “prospettive di sviluppo del reparto“, con “particolare attenzione al potenziamento dell’attività chirurgica e alla valorizzazione delle competenze professionali presenti nel presidio“.

Viene reso noto altresì che il neo dirigente responsabile Sebastiano Marino ha evidenziato la volontà di rafforzare l’ambito della chirurgia oncologica, sottolineando l’importanza della definizione e dell’attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (Pdta) dedicati e della piena operatività dei Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), strumenti ritenuti “fondamentali per garantire la presa in carico integrata e la continuità assistenziale dei pazienti“.

Secondo l’ultimissima versione della bozza della programmazione della rete ospedaliera 2025-2027, che ha recentemente ottenuto il via libera della commissione Salute dell’Ars, il reparto di Chirurgia generale nel presidio di Augusta dovrà assicurare 14 posti letto, di cui 12 in degenza ordinaria e 2 in day hospital.

A seguito del conferimento dell’incarico, il dg Caltagirone dichiara: “L’ospedale di Augusta rappresenta un presidio strategico per la nostra provincia. Con la nomina del dottore Marino intendiamo consolidare e qualificare ulteriormente l’offerta chirurgica, in particolare nell’ambito oncologico, promuovendo un approccio multidisciplinare e centrato sui bisogni del paziente”.

Proprio stamani, il direttore generale ha incontrato il direttore del dipartimento chirurgico Giovanni Trombatore e il sostituto direttore del medesimo dipartimento Luigi Fiumara per un confronto approfondito sulle prospettive di sviluppo delle attività chirurgiche in tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda sanitaria provinciale.