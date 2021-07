Primo piano Catania-Siracusa, ferita 32enne in incidente autonomo in prossimità dello svincolo di Augusta di

AUGUSTA – Un incidente stradale, secondo i primi rilievi autonomo, si è verificato intorno alle 14,30 di oggi sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione del capoluogo aretuseo (km 24+600) a circa mezzo chilometro dallo svincolo di Augusta.

Nel sinistro risulta coinvolta soltanto una Fiat Punto, per una dinamica in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Siracusa. Alla guida dell’utilitaria una donna di 32 anni, trasportata in ambulanza all’ospedale di Lentini, ferita ma in condizioni non gravi, per ricevere le cure del caso.

Lievi rallentamenti al traffico veicolare sulla carreggiata in direzione di Siracusa, tornato al regolare scorrimento in meno di un’ora.

(Foto di copertina: repertorio)