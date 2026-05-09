Brucoli, ciclista investito da un’auto: trasferito in elisoccorso, condizioni meno gravi del previsto

AUGUSTA – È stato dimesso in serata dall’ospedale “Cannizzaro” di Catania, con una prognosi non superiore a 40 giorni, il ciclista rimasto ferito nell’incidente stradale avvenuto stamani a Brucoli, all’incrocio con pendenza dove via del Mare assume la denominazione di via Libertà.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’uomo, un 44enne originario di Siracusa, era stato inizialmente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale “Muscatello” di Augusta. In un secondo momento, considerate le condizioni inizialmente giudicate severe, era stato disposto il trasferimento in elisoccorso al presidio etneo per ulteriori accertamenti e cure.

Si è quindi appreso in serata, da fonte ufficiale, che il quadro clinico si è rivelato meno grave del previsto, consentendone le dimissioni.

Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti per i rilievi, il ciclista procedeva lungo la carreggiata in direzione opposta rispetto a un’autovettura condotta da un ottantenne augustano, che in quel momento avrebbe effettuato una svolta a sinistra, entrando in collisione con la bicicletta.