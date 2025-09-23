Primo piano Centrale termoelettrica di Priolo, al via fermata di manutenzione di quasi 3 mesi di

PRIOLO GARGALLO – A partire da ottobre, sarà interessato da una importante fermata programmata di manutenzione, e non solo, il Modulo 2 della centrale termoelettrica a ciclo combinato (Ccgt) di Priolo Gargallo, da quasi due anni di proprietà della B2G Sicily, controllata dalla galassia societaria della holding svizzera Achernar Assets AG.

La conferma è arrivata nella sede di Confindustria Siracusa da parte di Giancarlo Bellina, ceo e presidente della Brown2Green Sicily, Fabio Caudullo, head of operation, e Salvatore Giastella, head of human resources, che hanno così informato i vertici di Confindustria e le rappresentanze sindacali.

Secondo quanto reso noto, le attività di manutenzione inizieranno giorno 1 ottobre, dureranno complessivamente 83 giorni e impiegheranno una forza lavoro con picchi dell’ordine di 250-300 persone al giorno.

La centrale Ccgt ha una potenza nominale di 480 megawatt, con una produzione di energia elettrica annua di circa 2,5 terawattora, una produzione di 1,2 milioni di tonnellate di vapore e di 4,5 milioni di metri cubi di acqua demineralizzata.

“Oltre all’esecuzione delle attività previste dai piani di manutenzione pluriennali sulle apparecchiature principali – ha detto il manager Giancarlo Bellina – questa fermata sarà l’occasione per realizzare investimenti propedeutici al ripristino dell’impianto e ad eseguire interventi straordinari e di routine mirati a migliorarne ulteriormente l’affidabilità e l’efficienza, con l’obiettivo di garantire continuità, sicurezza e performance nel lungo periodo”.

“È la dimostrazione di un impegno importante per la sostenibilità operativa e la valorizzazione degli asset industriali”, ha commentato Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa.