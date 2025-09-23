Primo piano Augusta, la prima settimana di scuola tra accoglienza e comunità per “Megara” e “Ruiz” di

AUGUSTA – È ufficialmente iniziato lunedì 15 settembre l’anno scolastico 2025/2026 anche per i due istituti superiori cittadini, il Liceo “Megara” e l’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Intensa la passata settimana, segnata dall’accoglienza delle matricole e da iniziative volte a favorire l’inserimento nella comunità scolastica e, al tempo stesso, a rafforzare il legame con il territorio.

A salutare l’avvio del nuovo anno scolastico, che ha visto la riapertura delle aule anche per i tre istituti comprensivi cittadini, è stato l’assessore alla Coesione sociale, accoglienza e formazione nonché vicesindaco Biagio Tribulato, che in una lettera indirizzata alle comunità scolastiche ha invitato gli studenti a praticare “fra i banchi di scuola la lealtà e l’amicizia” e a non trascurare “il compagno o la compagna che rivela un po’ più di debolezza“. Con accenno velato al drammatico contesto internazionale, ha sottolineato come “il sapere e lo studio” siano “le uniche armi che dovete tenere sempre in mano per combattere l’ignoranza e la saccenza“. “Siate protagonisti di voi stessi e del territorio che vivete“, è una delle esortazioni conclusive della lettera.

Il Liceo “Megara”, che ha sede nell’Isola nella storica cittadella degli studi, ha inaugurato l’anno con il progetto “Megara vibes” sottotitolato “Costruiamo il futuro insieme – #SapereAude”. La nuova dirigente scolastica Fabrizia Ferrante, insediatasi il primo settembre, ha accolto gli studenti delle prime classi anticipatamente il 12 settembre, presentando lo staff di dirigenza e le referenti per accoglienza e orientamento.

Uno staff di dirigenza che vede la vicaria Sandra Amara, il secondo collaboratore Alfio Castro e la referente del plesso ex “Saluta” nonché animatrice digitale Anna Lucia Daniele. Ad accogliere i neo liceali, ovviamente, la referente del progetto accoglienza Cassandra Carriglio e la referente per l’orientamento in entrata Barbara Morbelli. Si è parlato dell’istituzione del nuovo centro di ascolto, introdotto dalle docenti Ida Guglielmino e Lia Passanisi, il quale avvalendosi di figure specializzate garantisce un ulteriore supporto agli studenti in eventuali momenti di criticità. Illustrate, tra l’altro, le norme di sicurezza dell’istituto, a cura del professionista responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp) Sebastiano Carrubba insieme alla docente Stefania Caramagno.

Nei primi cinque giorni, i nuovi liceali hanno partecipato a momenti di riflessione sulle regole di convivenza scolastica, sport di gruppo e laboratori creativi come la realizzazione del logo di classe. Il 18 settembre, protagonisti di una passeggiata didattica nel centro storico di Augusta, gli studenti hanno potuto conoscere i luoghi simbolo della città tra la piazza Duomo e il Castello svevo, guidati dalle docenti Jessica Di Venuta (presidente della sezione di Augusta di Italia Nostra, rappresentata per l’occasione anche dalla socia Maria Rita Gigliottino) e Ornella Spina (vicepresidente della sede di Augusta di Archeoclub d’Italia). La collaborazione ha visto anche il coinvolgimento del sindaco Giuseppe Di Mare, del direttore del Museo della Piazzaforte Antonello Forestiere e dell’arciprete della chiesa Madre don Alfio Scapellato.

La settimana si è conclusa con l’elaborato “La mia storia”, presentazione digitale personale che ha favorito la conoscenza reciproca in classe.

All’Istituto superiore “Ruiz”, scuola al centro dell’area della Borgata oggetto di rigenerazione urbana, l’accoglienza si è articolata in due percorsi: il “Progetto accoglienza” e “Radici e orizzonti – Scoprire il territorio per costruire comunità”, coordinati dalle docenti Stefania Anfuso, Rosa Anna Bellistri, Anna Borgese e Cettina Mallo, con il contributo di esperti e associazioni culturali.

Il primo giorno di scuola è stato dedicato alle emozioni e alle aspettative dei nuovi studenti, con un incontro nell’aula magna di via Catania guidato dallo psicologo Francesco Cannavà. Sono seguite attività di conoscenza con i tutor e la proiezione di un video con esperienze scolastiche degli anni passati.

Nei giorni successivi, le prime classi del “Ruiz” hanno visitato luoghi simbolo della città: le ex Saline, il Castello svevo, la Porta spagnola, i giardini pubblici, le chiese Madre, di San Domenico e delle Anime Sante. L’escursione all’ex salina Regina è stata guidata dalla docente Gabriella Salemi e dal signor Giuseppe Gianino, memoria storica dei salinari, mentre il percorso monumentale è stato curato dall’Archeoclub sede di Augusta, con la presidente Mariada Pansera e le socie volontarie Maria Stupia, Lucia Fichera e Lucia Imprescia.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha sottolineato: “Accogliere significa ascoltare, valorizzare, accompagnare. Con questi progetti abbiamo voluto offrire ai nostri studenti un ingresso nella scuola che fosse anche un ingresso nella comunità, nella storia e nella cultura del territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con passione e competenza a rendere questo inizio così significativo”.

Insomma, per entrambe le scuole superiori, la prima settimana ha coniugato formazione, socializzazione e scoperta del patrimonio cittadino.