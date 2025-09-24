Primo piano

Siracusa-Catania, chiuso tratto tra Priolo sud e Melilli per veicolo in avaria. Percorso alternativo

SIRACUSA – A causa di un veicolo in avaria, carreggiata temporaneamente chiusa in direzione Catania sulla Ss 114 al km 140,700, in territorio di Priolo Gargallo. Già dalle ore 8 di questo mercoledì mattina, traffico in tilt all’altezza di Belvedere, con code di oltre 4 km (vedi foto di copertina).

Percorso alternativo verso nord mediante la Sp 114, con uscita obbligatoria allo svincolo di Priolo sud – Floridia e rientro allo svincolo di Melilli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.


