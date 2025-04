Primo piano Raffineria Sonatrach di Augusta, al via ultima fase della fermata di manutenzione 2025 di

AUGUSTA – Ancora tre settimane per il turnaround in atto dallo scorso 24 gennaio per la manutenzione degli impianti della Raffineria Sonatrach di Augusta, che vede in programma un’ultima fase partire dal 13 aprile.

Entro il 15 aprile, l’azienda prevede la conclusione delle operazioni di riavviamento dei seguenti impianti: C3C4 Splitter, Psu, Lpg, Merox, T5 Hf, Mea, Lpgs, T5, Dau2, Mek, Efu2, Vps2, Tgcu, Zolfo2, R1, R4, Sg151, Sg1200 e Compressori Torcia.

Dal 13 aprile, invece, gli interventi manutentivi coinvolgeranno gli altri impianti: Scanfiner, Alky, Butamer, Fccu, P/Psplitter, Vps1, T4, Dau1, Pdu, Efu1, Hf1, R5, Zolfo1, Sws, Gtg101, Sg1170.

Dal 13 al 22 aprile, sono previste emissione di polveri e particolare rumorosità. Possibili sfiaccolamenti (vedi foto di repertorio in copertina) dal 18 aprile, giorno in cui si darà corso alle operazioni di riavviamento di questi ultimi impianti. Come già annunciato e recentemente confermato, il turnaround si concluderà entro il 30 aprile.

Questa fermata nel primo quadrimestre del 2025, secondo quanto comunicato dall’azienda, vede impegnati insieme ai dipendenti della raffineria oltre duemila lavoratori delle ditte appaltatrici. È previsto un secondo blocco di interventi manutentivi quest’anno, nei mesi finali.