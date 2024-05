Primo piano “Certamen mutinense carolinum” di Modena, liceale augustana al 3° posto di

AUGUSTA – Terzo posto ex aequo per la liceale augustana Giada La Gioia alla quinta edizione nazionale del Certamen mutinense carolinum “Francesca Meletti”, competizione promossa dal Liceo “Muratori-San Carlo” di Modena incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino con commento.

Il concorso ha visto iscritti quest’anno 173 studenti di 24 licei in otto regioni. La studentessa della 5ªA del Liceo classico “Megara”, preparata dalla docente di latino e greco Gabriella Lombardo (nella foto di copertina insieme alla studentessa), aveva partecipato alla gara online lo scorso 14 marzo, cimentandosi su un testo di latino estratto dell’opera di Seneca, “Naturales quaestiones”.

La Gioia è stata quindi proclamata tra i vincitori il 25 maggio nell’ambito di una cerimonia tenuta in modalità telematica dall’aula magna del “Muratori-San Carlo”, aggiudicandosi il premio di 200 euro, segnatamente per la categoria riservata alle quinte classi per il latino.

La commissione esaminatrice è formata da dirigenti scolastici ed ex docenti dei licei modenesi. Il prof. Ermanno Malaspina, ordinario di lingua e letteratura latina della facoltà di Lettere dell’Università di Torino, ha motivato così il terzo posto assegnato all’augustana: “La prova si distingue per la piena aderenza della traduzione al testo latino, dovuta a una chiara comprensione del pensiero scientifico dell’autore. La trasposizione in lingua italiana evidenzia anche ottime scelte lessicali. Corretto il commento ai quesiti letterari”.

Il concorso è dedicato a Francesca Meletti, studentessa del liceo modenese prematuramente scomparsa nel 2010 e gode del patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di commercio di Modena e dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc), oltre che della collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale Emilia Romagna.