News Chiusura diurna autostrada Siracusa-Catania, rallentamenti ieri e oggi sulla statale 114 di

AUGUSTA – Rallentamenti sulla statale 114, ieri e oggi, tra i fiumi San Leonardo e Simeto che comportano un aggravio del tempo di percorrenza di almeno mezzora tra Siracusa e Catania.

È la conseguenza, segnalataci dagli automobilisti, sull’itinerario alternativo obbligato nelle ore diurne (ore 9,30-16,30) per raggiungere il capoluogo etneo a seguito della programmata chiusura della tratta autostradale.

Questo venerdì, dalle ore 16,30, la carreggiata in direzione di Catania dell’autostrada riaprirà definitivamente essendo concluse le “attività di formazione all’interno delle gallerie“, riprogrammate per questi ultimi due giorni dall’Anas dopo che erano state avviate e poi sospese un mese fa per il maltempo da allerta meteo “rossa”.

(Nella foto di copertina: code all’altezza della rotatoria sulla Ss 114 “Orientale sicula” d’intersezione con la Ss 194 “Ragusana”)