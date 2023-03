Primo piano Povia, ad Augusta la data “zero” del nuovo tour di

AUGUSTA – Il cantautore milanese Giuseppe Povia ha fissato ad Augusta la cosiddetta data “zero” delle prove generali del nuovo tour “Sani di mente“. Vincitore del Festival di Sanremo del 2006, con il brano “Vorrei avere il becco”, acquisì celebrità grazie al singolo “I bambini fanno ‘ooh…'” presentato fuori concorso per finalità benefiche nell’edizione precedente della manifestazione canora.

La data augustana si terrà nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”, nella cittadella degli studi, sabato 18 marzo alle ore 20,30 con ingresso libero. Un evento inedito per la struttura riqualificata quattro anni fa, dopo la chiusura durata oltre un lustro, impiegata più assiduamente nelle ore mattutine quale aula magna dell’adiacente liceo “Megara”.

La tappa viene resa nota dai canali social dello stesso Povia, che negli ultimi anni si autoproduce, con le seguenti parole: “Ho sangue siciliano, mio nonno Pietro era di Palermo. Amo la Sicilia, la storia, Federico II, i Normanni, il Regno, le miniere di zolfo, le ceramiche, il cibo, le feste, padre Puglisi, il mare e le persone. Terra multietnica, multiculturale e tanto altro. Starò un po’ di giorni per le prove“.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, interpellato da La Gazzetta Augustana.it, conferma l’iniziativa “a costo zero per il Comune“, precisando che “ci stiamo lavorando ancora, in realtà“.

Povia, oltre alla solita Anna Magno violino e seconda voce, si avvarrà per queste prove di tour, pianificate dal 12 al 21 marzo, di musicisti di supporto siciliani quali Corrado Giardina al basso, Stefano Ruscica alla batteria, Pierpaolo Latina piano e tastiere, Giuseppe Mandolfo alla chitarre.