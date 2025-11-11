Primo piano Contest “Stop alle dipendenze”, progetto istituto ‘Costa’ di Augusta 2° classificato in provincia di

AUGUSTA – Il 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” ha ottenuto il secondo posto provinciale al contest “Stop alle dipendenze: il coraggio della libertà”, nella sezione dedicata agli elaborati multimediali.

Il concorso è stato promosso nell’ambito del progetto “@Lab_School. Azioni a contrasto e prevenzione delle dipendenze”, finanziato dall’Assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e con l’Istituto comprensivo “Giulio Emanuele Rizzo” di Melilli, scuola polo provinciale e regionale.

Il “Costa” ha conquistato la seconda piazza tra i 32 istituti comprensivi siracusani con il progetto intitolato “Il piccolo principe nel paese delle dipendenze”, curato dagli alunni della 3ªC con la supervisione delle docenti Roberta Romeo e Giulia Gulino (vedi foto di copertina).

Attraverso un percorso creativo e di sensibilizzazione, gli alunni hanno esplorato i rischi legati all’uso delle sostanze stupefacenti, mettendo in luce l’importanza della consapevolezza e del coraggio nella scelta di una vita libera da dipendenze, rivisitando il celebre racconto Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Il protagonista si trova di fronte a stravaganti abitanti di paesi lontani, ognuno dei quali è legato a una diversa dipendenza: dai social, all’alcol, al denaro, dipendenze diverse che rendono schiavi. Solo alla fine di questo viaggio onirico riuscirà a mandare a tutti un messaggio di libertà.

La dirigente scolastica del “Costa”, Valentina Lombardo commenta così: “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, che dimostra l’impegno e la creatività dei nostri studenti in una tematica così complessa ma drammaticamente attuale. Il progetto ha fornito loro gli strumenti per comprendere i rischi legati alle dipendenze e per sviluppare un senso critico nei confronti delle scelte che dovranno affrontare nella vita”.