Primo piano Si chiude la 2ª convention nazionale Fdi a Brucoli. Dopo Arianna Meloni intervenuti quattro ministri di

AUGUSTA – Si è conclusa questa domenica mattina la seconda edizione della convention nazionale di Fratelli d’Italia su “turismo, infrastrutture, cultura e formazione”, dal titolo “Italia, le radici della bellezza“, tenuta per il secondo anno consecutivo al Mangia’s resort di Brucoli, 5 stelle nel borgo marinaro frazione di Augusta.

“Ritengo più azzeccata che mai la scelta di organizzare quest’evento in Sicilia. Terra straordinaria, che nei giorni scorsi ha ospitato la riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7 e l’expo DiviNazione“. Così la premier Giorgia Meloni, nella qualità di presidente nazionale di Fratelli d’Italia, aveva aperto virtualmente attraverso una lettera declamata dal catanese Manlio Messina, vicecapogruppo vicario alla Camera dei deputati, la ‘tre giorni’ organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, presieduti rispettivamente dal deputato Tommaso Foti e dal senatore Lucio Malan.

Nel pomeriggio di apertura, venerdì, dopo l’intervista ‘concessa’ dal presidente del Senato Ignazio La Russa ai vertici giovanili del partito, si è registrato l’atteso intervento della sorella maggiore della premier, Arianna Meloni (nella foto di copertina), da poco più di un anno capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. “L’export italiano ha superato il Giappone e ora siamo al quarto posto nel mondo – ha sottolineato – Al Sud è aumentato il lavoro, e gli investimenti registrano un più 50 per cento“.

Tra i saluti d’apertura, coordinati da Manlio Messina, i parlamentari meloniani del territorio, segnatamente il deputato nazionale Luca Cannata e il deputato regionale Carlo Auteri, i coordinatori regionali del partito Salvo Pogliese, senatore, e Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo. Inoltre il sindaco della città ospitante, Giuseppe Di Mare, che, proprio nella kermesse di Brucoli un anno fa, aveva annunciato l’adesione a Fratelli d’Italia, portandosi dietro due assessori e tre consiglieri comunali.

Un tema anche locale, di particolare rilevanza, è stato toccato dal sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro. È in corso la fase di verifica per la validazione, da parte di un organismo terzo come prevede il codice dei contratti pubblici, del progetto definitivo degli “interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo” di Augusta. Un’opera troppo a lungo attesa, in un comune che sversa i reflui urbani in mare, premessa maggiore per il turismo balneare che conta.

Tra gli esponenti meloniani del governo nazionale che si sono susseguiti sul palco tra venerdì e domenica, figurano il ministro del Turismo Daniela Santanchè, sabato pomeriggio a confronto con i vertici nazionali delle associazioni di categoria, introdotta dal responsabile dell’organizzazione del partito, il deputato Giovanni Donzelli, e seguita dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami.

In questa conclusiva domenica mattina, si sono avvicendati nel resort di Brucoli altri due ministri, segnatamente il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, che ha partecipato alla conferenza di presentazione del progetto di legge per introdurre “il mare in Costituzione”, e il neo ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervistato dopo che a metà settembre ha debuttato presiedendo il G7 della Cultura a Napoli e Pompei.