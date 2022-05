Primo piano Corsa su strada, Carpinteri trionfa a Melilli e Liuzzo ad Acireale. Numerosi piazzamenti di augustani di

AUGUSTA – Domenica primo maggio con due trionfi per atleti “sportivamente” augustani. Si tratta del solarinese Franco Carpinteri, con i colori della società augustana Asd Megara Running, che ha vinto il primo “Trofeo Città di Melilli” valevole come seconda prova del Grand prix provinciale di corsa su strada, e dello sciclitano Tony Liuzzo, per il sodalizio pozzallese Running Emotion Asd, primo al traguardo del “Trofeo Carnevale” di Acireale valevole come quinta prova del Grand prix Sicilia.

Nel comune etneo, la manifestazione di caratura regionale organizzata dall’Asd Correndo per Aci, con quasi quattrocento iscritti, ha visto l’ex neroverde Liuzzo percorrere la distanza di 10 km in 30 minuti e 12 secondi, precedendo, tra gli altri, il fresco campione della CorriAugusta, il siracusano Wilson Marquez (quarto con 1 minuto e 14 secondi di ritardo). Quattro i podisti in gara dell’Asd Atletica Augusta (vedi foto all’interno), segnatamente Mario Vadalà 69° assoluto, il presidente Lino Traina 96°, Matteo Cipriano 97° e Francesco Virlinzi 157°.

A Melilli, 191 gli atleti iscritti nelle diverse categorie della competizione provinciale, organizzata dalla Polisportiva Atletica Hybla, sui circa 9 km di percorso urbano, costituito da tre giri impegnativi tra discese e una lunga salita che porta al traguardo in piazza San Sebastiano. A vincere la prima edizione del trofeo è stato Franco Carpinteri, per l’Asd Megara Running del presidente Carmelo Casalaina, con il tempo di 29 minuti e 57 secondi. Di rilievo il 4° posto assoluto di Agostino Incari, secondo nella categoria SM40, per l’Asd Megara Running.

Massiccia la partecipazione di questo sodalizio augustano (vedi foto di copertina), che ha piazzato ulteriori atleti nella classifica assoluta: Salvatore Greco 21°, Giuseppe Dragà 32°, Michele Pattavina 33°, Luigi Contento 35°, Massimo Carrabino 38°, Samuel Baudo 45°, Marco Pattavina 49° e Maurizio Stupia 57°.

Nella gara sulla distanza di 6 km riservata alle donne e agli over SM55, tre podisti dell’Asd Atletica Augusta, che ha ottenuto il 15° posto con Roberto Argentino, il 51° di Antonella Lo Porto (16ª assoluta tra le donne), il 57° di Rosario Caramagno, mentre è giunto 61° Andrea Salerno dell’Asd Megara Running.

Da segnalare nella giornata odierna la partecipazione di Enzo Di Domenico, per l’Asd Atletica Augusta, alla “Volkswagen Barletta half marathon”, classificandosi in Puglia 407° assoluto su mille partecipanti e 52° nella categoria SM55.