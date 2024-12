Primo piano Augusta, al “Megara” pre-donazioni di sangue e consegna borse di studio Fratres di

AUGUSTA – Si è tenuta ieri al Liceo “Megara” la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue ed emoderivati “Donare unisce”, organizzata dal gruppo donatori di sangue “Fratres” di Augusta e rivolta alle classi del triennio, collegati da remoto nelle proprie aule, con la presenza dei rappresentanti d’istituto Serena Passaro, Antonio Ramaci, Ludovica Saraceno, Emanuele Scerra.

L’incontro è stato aperto dai saluti del dirigente scolastico Gianluca Rapisarda e delle docenti Anna Lucia Daniele, Jessica Di Venuta e Simona Scala (rispettivamente referenti della scuola per i progetti “Donare unisce”, Salute e Ambiente, Educazione civica).

Dopo i ringraziamenti del dirigente scolastico allo storico sodalizio attivo in città da quarant’anni, ai liceali tra cui le tre alunne vincitrici delle borse di studio bandite al termine di ogni anno scolastico dalla Fratres, il presidente Luigi Nicosia e il tesoriere Salvatore Lanteri hanno ricordato l’importanza vitale della donazione quale gesto gratuito e disinteressato di solidarietà e civismo nonché segno di cura per la salute e il benessere psico-fisico personale e l’interesse pubblico.

È stata l’occasione per la consegna delle borse di studio in memoria di Sebastiano Saluta e della moglie Filomena Palagiano, già assegnate in estate agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo “Megara” con i migliori punteggi ottenuti alla fine dell’anno scolastico 2023-2024: Sofia Romano (3ªBL lo scorso anno, con media di 9,62, vincitrice di 500 euro), Chiara Vaiasicca (4ªAL, con media di 9,69, vincitrice di 700 euro), Beatrice Rizza (5ªBL, con media di 9,85 e diplomata con 100 e lode, vincitrice di 1.000 euro).

In precedenza, gli studenti Salvatore Carrabino e Gabriele Maci (5ªCS) hanno condiviso le loro recenti esperienze iniziali da donatori nella Fratres e hanno invitato i coetanei a donare, aiuto concreto nel salvare vite e curare malattie, specialmente in quei periodi dell’anno, come l’estate, di carenza di sangue.

Il dottor Gianfranco Di Bono e i volontari Fratres hanno raccolto 22 pre-donazioni tra docenti, componenti del personale Ata e studenti maggiorenni all’interno dell’autoemoteca in sosta nel cortile della scuola.