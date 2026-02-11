Sport Cross regionale a Siracusa, in gara sette giovani promesse dell’Atletica Augusta di

AUGUSTA – Una domenica di entusiasmo e agonismo quella vissuta la scorsa domenica, 8 febbraio, presso la sede della Sis (Società ippica siracusana) a Siracusa, teatro del campionato regionale di cross, aperto a tutte le categorie dai 10 anni in su. L’evento, che ha richiamato società da ogni angolo della Sicilia, ha visto una partecipazione straordinaria sia di pubblico che di atleti, tutti determinati a darsi battaglia per staccare il pass verso i campionati italiani del prossimo 22 febbraio a Selinunte.

In questo scenario competitivo, l’Atletica Augusta si è presentata ai blocchi di partenza con sette giovani promesse, incamerando esperienza e prestazioni per il prosieguo della stagione sportiva che ha recentemente visto il neroverde Nicolò Spinali, nello stesso tracciato aretuseo, aggiudicarsi il titolo di campione nazionale Csen sui 1.000 metri nella categoria Ragazzi.

Il campionato regionale si è aperto con l’energia dei più piccoli. Nella categoria riservata ai 10-11 anni, la coppia composta da Tancredi Roggio e Francesca Cosentino si è cimentata nella spettacolare staffetta 2×500 metri, conquistando un onorevole 15° posto e mostrando un’ottima intesa nel passaggio del testimone.

Nella categoria Ragazzi/e, sui 1.000 metri, una delle batterie più affollate della giornata (quasi cento partenti), prestazione di rilievo per Nicolò Spinali che ha sfiorato la top ten piazzandosi 16°, buona prova anche per Ladji Sissoko giunto 56°, mentre Martina Prisutto ha chiuso con grinta al 46° posto.

Nella categoria Cadetti/e, sulla distanza di 1.500 metri, Agnese Caramagno ha lottato con costanza, tagliando il traguardo in 44ª posizione.

Infine, nella categoria Allievi, sui più impegnativi 4km, Vincenzo Roggio ha interpretato la gara con maturità, completandola con onore all’inseguimento dei migliori specialisti regionali.

“Per la scuola di atletica leggera di Augusta, la trasferta siracusana non è stata solo una caccia al cronometro, ma una fondamentale tappa di crescita – sottolineano in una nota i dirigenti dell’Asd Atletica Augusta – Confrontarsi con le eccellenze siciliane è, da sempre, il modo migliore per testare il lavoro svolto durante gli allenamenti settimanali“.

Ora gli occhi sono puntati su Selinunte, dove i migliori crossisti d’Italia si sfideranno in un tracciato unico all’ombra dei templi greci.