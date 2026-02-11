Sport Nuoto paralimpico, l’Asd Il Faro di Augusta subito in testa al campionato regionale indoor di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Nella piscina comunale “Aquos” di Paternò si sono svolte le gare della prima fase del campionato regionale di nuoto paralimpico indoor sotto l’egida della Finp Sicilia. L’inizio per l’Asd Il Faro onlus di Augusta, presieduta da Giovanni Spadaro, è stato entusiasmante, pronto riscatto del quarto posto finale della passata stagione.

Subito in testa alla classifica per società, grazie a 14 ori, 6 argenti e 1 bronzo con un punteggio totale di 11.652 punti, la squadra megarese-etnea ha preceduto i paratleti dell’Asd Il Sottomarino di Caltanissetta, mentre al terzo posto si è piazzata la 4Spa Sport Ssd di Aci Castello.

“I nostri ragazzi – commenta orgoglioso e soddisfatto il presidente Spadaro – hanno ottenuto uno splendido primo posto. Un grande ringraziamento va ai nostri tecnici, agli accompagnatori e ai genitori che sono sempre al fianco dei ragazzi a incoraggiarli e aiutarli“.

L’appuntamento con la prossima fase del campionato regionale è fissato per il 29 marzo nella piscina di Ragusa.